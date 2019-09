9. runde i Superligaen: OB sender Silkeborg længere ned i bunddyndet med en 3-0-sejr

Politiken giver dig overblikket over kampene i Superligaen.

Superligaen 9. runde Fredag SønderjyskE-Horsens 0-0 Søndag AGF-AaB 3-0 Esbjerg-Randers 0-3 Lyngby-FC Midtjylland 0-3 Hobro-FCK 2-1 Brøndby-FC Nordsjælland 4-2 Mandag Silkeborg-OB 0-3

Silkeborg - OB 0-3

0-1 Oliver Lund (15), 0-2 Bashkim Kadrii (28), 0-3 Bashkim Kadrii (76)





Bashkim Kadrii var manden bag endnu en nedtur for hårdtprøvede Silkeborg IF, da OB mandag aften vandt 3-0 på Jysk Park i 3F Superligaens niende runde.

Kadrii, der har kæmpet med at finde målformen fra sidste sæson, viste høj kvalitet, da han som oplægger og dobbelt målscorer ydmygede Kent Nielsens tropper på eget græs.

Samtidig satte OB en prop i holdets egen lille minikrise efter tre kampe uden sejr og nul scorede mål.

Fynboerne var her, der og alle vegne i kampens første halvleg, som nærmest udelukkende foregik på Silkeborgs banehalvdel.

Kampens første store chance tilfaldt OB’s venstreback Jacob Barrett Laursen, der skød på stolpen efter flot opspil.

Der skulle gå et kvarter, før det lykkedes gæsterne at komme foran.

Her dukkede OB-forsvarer Oliver Lund op ved forreste stolpe, hvor han satte panden på et indlæg fra Bashkim Kadrii.

1-0-scoringen ændrede ikke på kampbilledet, hvor OB-mandskabet fortsatte presset mod Silkeborgs mål.

I det 28. minut bragte Kadrii gæsterne på 2-0, da han på fornem vis drejede et frispark ind fra kanten af feltet.

I starten af anden halvleg lykkedes det Silkeborg at komme med i kampen, da holdet pressede OB-mandskabet højere oppe på banen.

Efter 56. minutters spil var Silkeborgs Mads Emil Madsen tæt på at reducere, da han med et par fikse træk kom til skud, men det lykkedes ikke midtbanespilleren at finde netmaskerne.

I det 75. minut lykkedes det i stedet Kadrii at blive dobbelt målscorer, da han udplacerede den debuterende Rafael Romo i Silkeborg-målet og scorede til 3-0.

Dermed forbliver Silkeborg Superligaens bundprop, mens OB rykker op på en femteplads med 14 point.

Silkeborg har blot samlet tre point efter ni kampe og er fortsat uden sejr i sæsonen.

Brøndby - FC Nordsjælland 4-2

1-0 Dominik Kaiser (32), 2-0 Josip Radosevic (44), 2-1 Mikkel Damsgaard (54), 3-1 Hany Mukhtar (59), 3-2 Isaac Atanga (64), 4-2 Kamil Wilczek (straffe 85)





Brøndby satte sig søndag aften på Superligaens tredjeplads, da hjemmekampen mod FC Nordsjælland blev vundet med 4-2.

Vinderen af søndagens kamp ville nemlig sætte sig alene på tredjepladsen, og det blev altså Brøndby, som nu har 16 point. FCN har 13 point som nummer seks.

Opgøret var ikke det allermest velspillede, men de 14.648 tilskuere på Brøndby Stadion fik ikke bare mange mål, men også flere perler.

Kampene mellem Brøndby og FCN har i de seneste år været nogle åbne slagsudvekslinger, hvor angrebene har bølget frem og tilbage, forsvarsspillet har været løst, og målene har raslet ind i begge ender.

I denne kamp åbnede begge forsvar mere kompakt. Den tidligere FCN’er Andreas Maxsø debuterede for Brøndby og dannede midterforsvar med den nye nordmand Sigurd Rosted, og det var stabilt i første halvleg.

Dog kom FCN til et par gode hovedstødschancer i de første godt 20 minutter, begge gange ved den elegante midtbanespiller Mikkel Rygaard. På den ene måtte keeper Marvin Schwäbe redde i stor stil.

Brøndbys offensiv manglede snert i den første halve time, men midtbanespilleren Dominik Kaiser ændrede på dette, da han løb slalom mellem flere forsvarere og scorede med en inderside til 1-0 efter 31 minutter.

Det lignede også pauseføringen, men et sublimt kontraangreb fordoblede føringen kort før pausen.

Topscorer Kamil Wilczek vendte på en tallerken på banens midte og sendte en bold i dybden til Josip Radosevic, der havde tabet løbet fra egen banehalvdel. Kroaten udnyttede sikkert sin friløber, og så stod det 2-0.

Udeholdet lagde et energisk pres fra anden halvlegs start og fik endelig Brøndbys forsvar på glatis. Efter otte minutter driblede Mads Døhr Thychosen sig fri på baglinjen og serverede for Mikkel Damsgaard, der reducerede.

Hos Brøndby havde Hany Mukhtar ikke haft held med mange aktioner, men fem minutter senere tog han chancen fra lidt mere end 20 meter og knaldede bolden op i hjørnet til 3-1.

Men den slags drømmemål ville modstanderens Isaac Atanga ikke stå tilbage for. Yderligere fem minutter senere kanonerede han 2-3-målet op i nettaget fra en spids vinkel.

FCN havde angreb, hvor der var optræk til en udligning, og Schwäbe måtte hive en ny stor redning frem, men Brøndby svarede tilbage og satte tingene på plads med fem minutter tilbage.

I fællesskab med den unge indskifter Morten Frendrup skaffede Wilczek et straffespark, som sidstnævnte satte sikkert ind til 4-2.

Foto: Jens Dresling Hany Mukhtar havde ikke held med alt, hvad han foretog sig. Her har han kig på bolden med FC Nordsjællands FC Jacob Steen Christensen i ryggen.

Hobro - FC København 2-1

1-0 Julian Kristoffersen (4) 2-0 Emmanuel Sabbi (13) 2-1 Michael Santos (25)

Nicklas Bendtner fik de sidste 20 minutter for FC København, men han kunne ikke ændre på, at FCK tabte for anden runde i streg i 3F Superligaen.

Ude mod Hobro IK blev det således 1-2 for københavnerne, der dermed er fire point efter FC Midtjylland på førstepladsen i rækken.

Hobro fik en drømmestart, og det var i den grad kantspilleren Edgar Babayans store fortjeneste.

Inden stadionuret havde rundet et kvarter, så havde Babayan allerede lagt op til to Hobro-scoringer.

Først fandt han angriberen Julian Kristoffersen fri foran mål efter fire minutter, og blot ti minutter senere ramte han Emmanuel Sabbi i panden.

Dermed var Hobro foran 2-0 og på vej i den syvende fodboldhimmel.

Målene kom som et resultat af en energisk start af Hobro, der flere gange udfordrede gæsterne.

FCK havde travlt og modsvaret kom også efter 25 minutter.

Den nyindkøbte angriber Michael Santos, der henviste Nicklas Bendtner til bænken, blev spillet fri og åbnede sin målkonto for FCK med sin reducering.

Efter en vild indledning dalede kampens tempo, og det blev en mere jævn slutning på første halvleg uden de helt store tilbud.

FCK forsøgte fra start af anden halvleg at sætte sig på begivenhederne, men hjemmeholdet kæmpede og pressede heroisk, så det var ikke nemt for gæsterne.

Hobro stod dybt i banen, så efter 70 minutter var det tid for FCK til at sætte Nicklas Bendtner på banen.

Kort efter sin indskiftning var den tidligere landsholdsangriber tæt på at lave en assist, men det blev ved lige ved og næsten for Bendtner.

FCK pressede i kampens slutning Hobro helt ned, og det gav mange farlige indlæg ind i Hobros felt.

Hobros spillere kæmpede dog hårdt og tog en flot skalp med en 2-1-sejr over FCK.

Foto: Jens Dresling For anden gang i denne sæson scorede Erik Svitachenko, da FC Midtjylland vandt i Lyngby.

Lyngby - FC Midtjylland 0-3

0-1 Anwer Mabil (29) 0-2 Mikael Andersson (54) 0-3 Erik Sviatchenko (66)

Det var ikke specielt velspillet, men til gengæld ganske effektivt, da FC Midtjylland søndag vandt 3-0 ude over Lyngby i 3F Superligaen.