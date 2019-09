Champions League: 'Gudinden fra Bergamo' tager på jomfrurejse til europæisk topfodbold

Mindre end en times kørsel nordøst for Milano finder du Bergamo. En billedskøn by i det smukke Lombardiet med godt 120.000 indbyggere. Byen er opdelt i to områder, Cittá Bassa og Cittá Alta, hvor du fra sidstnævntes højeste bjergpunkter har frit skue ud over Bergamos gamle ruiner, katedraler, parker og mod øst Stadio Atleti Azzurri d’Italia, hjemsted for byens stolthed, Atalanta B.C.

