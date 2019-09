Indersiden: EM-helt fra 1992 kan være på vej hjem til Superligaen

FOR ABONNENTER

Roland Nilsson blev fyret, da han havde været cheftræner i FC København et halvt år. Og FCK lå nummer ét i Superligaen. Alexander Zorniger fik sparket i Brøndby, der var nummer fire, samme placering havde OB, da Lars Olsen i sin tid blev losset ud af Odense-klubben. Og Ove Pedersen fik en fyreseddel i AGF, som lå på femtepladsen. Der er tit flere forskellige forklaringer på og årsager til, at trænere bliver fyret. Men det er, logisk nok, som regel præstationerne og resultaterne, der bestemmer. De fleste fyringer går ud over trænere for hold, der ligger nederst i tabellen.