Skytte sikrer dansk billet til Tokyo og kan komme til OL for tredje gang

Motorsport. Verdensmester Lewis Hamilton har fået en bøde på 5.000 euro (ca. 37.500 kr.) fordi hans benzin var for kold. Efter den første frie træning fredag i optakten til Singapores formel 1-grandprix målte kommissærerne Mercedes-kørerens benzin, og den var 17,5 grader celsius for kold, hvilket udløste bøden.

Fodbold. Der var tre danskere på banen i det sydengelske lokalopgør mellem Southampton og Bournemouth, og det blev Philip Billing på udeholdet, som kom bedst ud af den affære. Bournemouth vandt nemlig Premier League-kampen mod Southampton med Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard 3-1.

Amerikansk fodbold. New England Patriots opsiger kontrakten med den voldtægtsanklagede spiller Antonio Brown. Det oplyser NFL-klubben fredag, skriver Ritzau. Brown nåede kun at spille én kamp for Patriots i de 11 dage, han var tilknyttet klubben, som vandt Super Bowl i den forgangne sæson. Brown er anklaget for at have voldtaget sin tidligere personlige træner Britney Taylor.

Motorsport. Den ecuadoriansk-amerikanske racerkører Juan Manuel Correa er blevet taget ud af kunstig koma, efter at han var involveret i en grim ulykke under et Formel 2-løb på Spa-banen. Det skriver Correas familie i en erklæring ifølge Reuters og BBC. Familien betegner det som »et kæmpe skridt i den rigtige retning«, at han også er fjernet fra den maskine, der har ydet assistance til hans hjerte og lunger.