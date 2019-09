Runden Rundt: Trænerskifte gav bonus i Esbjerg, hvor Brøndby stadig er ønskemodstanderen

FOR ABONNENTER

Niels Frederiksen ved, hvordan det er at blive fyret som træner i Esbjerg, en af de klubber, der har gjort det flest gange i Superligaen. Brøndby-træneren prøvede det i august 2015. Nu har assistenten Claus Nørgaard midlertidigt overtaget ansvaret for det vestjyske hold, mens sportschef Jimmi Nagel Jacobsen leder efter afløseren for John Lammers. Hollænderen førte Esbjerg op fra 1. division til Superligaen, hvor vestjyderne vandt bronze. Men frygten for, at EfB skal ryge ud igen, førte til fyringen. Vestjyderne slog Brøndby i alle fire indbyrdes opgør i sidste sæson, og Frederiksen og hans spillere tog til Esbjerg og funderede over, hvilken effekt trænerfyringen ville have på hjemmeholdet.