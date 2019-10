Pernille Harder: Kvindelige fodboldspillere får hverken ligeløn i morgen eller i overmorgen, men vi er nødt til at kæmpe for det

Pernille Harder og flere spillere på kvindernes landshold er trætte af ikke at have lige vilkår og få de samme honorarer som mændene. De mener, at de fortjener det.

Når Danmarks kvindelandshold i dag tager imod Bosnien-Herzegovina på Viborg Stadion, har optakten været præget af Pernille Harders udtalelser om krav om ligeløn og lige vilkår sammenlignet med det mandlige landshold. Flere spillere mener, at det er en relevant debat at tage op, og at man er nødt til at have en fyldig dialog omkring det, inden der om to år skal forhandles ny landsholdsaftale mellem DBU og Spillerforeningen.