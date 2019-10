Ulvene vinder sensationelt over Manchester City

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 16.35 Håndbold: T. Esbjerg-Bukarest (k) TV 2 Sport 10.30 Tennis: China Open, finale (k) 14.55 Motorsport: DTC, DM-finale 18.00 Atletik: VM 20.45 Fodbold: Inter-Juventus TV3+ 14.00 Fodbold: Brøndby-FCK 19.00 NFL: Washington-New England 22.25 NFL: Dallas-Green Bay 02.20 NFL: Kansas-Indianapolis TV3 Sport 08.30 Tennis: Japan Open, finale (m) 13.30 Tennis: China Open, finale (m) 15.30 Fodbold: Wolfsburg-Union Berlin 18.00 Fodbold: Silkeborg-FC Midtjylland 01.05 Ishockey: NY Islanders-Winnipeg TV3 Max 08.55 MotoGP: Thailands VM-afdeling 13.25 Håndbold: Flensburg-H. – Füchse B. 15.55 Håndbold: Mels. – Hannover-B. (m) 18.00 Fodbold: Eintracht Fr.-Werder Br. 20.00 Motorsport: Nascar Xee 15.00 Fodbold: Southampton-Chelsea 17.30 Fodbold: Newcastle-Manchester U. 6’eren 13.00 Rally: Wales Rally GB Canal 9 16.00 Fodbold: Randers FC-AGF Eurosport 1 08.30 Motorsport: Endurance, VM-afd. 13.00 Cykling: Kroatien Rundt 15.15 Cykling: Famenne Ardenne Classic Eurosport 2 09.00 Rally: Storbritanniens VM-afdeling 12.00 Fodbold: Esbjerg-Silkeborg 14.00 Fodbold: OB-AC Horsens 17.30 Superbike: Britiske mesterskaber 20.00 Svømning: International League Vis mere

Fodbold. Manchester City var søndag eftermiddag storfavorit til at tage en sejr over Wolverhampton, men det kom til at gå helt modsat i Premier League-kampen. Gæsterne, der ellers ikke har fundet melodien fra forrige sæson, vandt overraskende 2-0 på to scoringer ved Adama Traore. Resultatet betyder, at Liverpool efter otte runder har 8 point luft ned til City. I to andre søndagsopgør vandt London-klubberne Arsenal og Chelsea 1-0 og 4-1 over henholdsvis Bournemouth og Southampton. Dermed er Arsenal på tredjepladsen blot 1 point efter Manchester City, mens Chelsea på femtepladsen er to point efter mesterholdet.

Golf. Danskerne Jeff Winther og Joachim B. Hansen sluttede på en delt 4. plads i Europa Tour-turneringen Mutuactivos Open de España i Madrid. De to danskere sluttede samlet 13 slag under banens par efter de fire runder. Det var ni slag dårligere end vinderen Jon Rahm fra Spanien. For 4. pladsen indkasserer de to danskere hver ca. 475.000 kroner.

Tennis. Naomi Osaka lykkedes søndag med at følge sin sikre semifinalesejr i Beijing over Caroline Wozniacki op på flotteste vis. I China Open-finalen kunne hun efter en stor tenniskamp notere endnu en betydende titel, da hun vandt 3-6, 6-3, 6-2 over ranglistens nr. 1, Ashleigh Barty fra Australien. Undervejs i Beijing har Osaka desuden besejret US Open-vinder Bianca Andreescu fra Canada og den formstærke amerikaner Aison Riske. Osaka har det med at vinde de største turneringer. China Open var den femte titel i alt, og de andre er kommet ved US Open, Indian Wells, Australian Open og i hjembyen Osaka.

Fodbold. Med en knusende 5-1- sejr hjemme over Augsburg overtog Borussia Mönchengladbach 1. pladsen i Bundesligaen. Gladbach var foran 4-0 ved pausen blandt andet på to mål af Patrick Hermann, og den gamle danskerklub har nu i spidsen for den bedste tyske række et forspring på et point til Vfl Wolfsburg.

Tennis. Østrigske Dominic Thiem har haft en god sæson, og søndag viste han igen, at han hører til i den absolutte elite. I finalen ved China Open vandt han efter tre sæt titlen med cifrene 3-6, 6-4, 6-1 over græske Stefanos Tsitsipas. Det var Thiems fjerde titel i sæsonen efter gevinsterne i Kitzbühel, Barcelona og Indian Wells. Både Thiem og Tsitsipas står over i 1. runde af Masters 1000-turneringen i Shanghai, som blev sat i gang søndag.

Fodbold. Kort efter sommerens transfervindue lukkede, bekræftede Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen, at klubben havde afvist et bud på Alexander Bah fra en unavngiven klub, fordi buddet var for lavt. Efter 2-1-sejren søndag over Esbjerg slår sportschefen fast, at der skal en ordentlig pose penge på bordet, før klubben vil overveje at sælge Bah. »Et bud skal i hvert fald være et tocifret millionbeløb, før vi vil sælge«, siger Hans Jørgen Haysen. I sommeren 2018 hentede sønderjyderne Bah i HB Køge for, ifølge Der Nordschleswiger, omkring to millioner kroner. Haysen bekræfter også, at han er klubbens dyreste indkøb. »Der var en grund til, at vi købte ham for det største beløb i klubbens historie. Det var selvfølgelig, fordi vi håber at tjene mere på ham i den anden ende«, siger sportschefen.

Fodbold. I næste uge må Michel Platini igen beskæftige sig med fodbold efter at have afsonet fire års karantæne for korruption. Og det agter han at gøre, siger franskmanden til Le Monde. »Jeg kommer tilbage, men jeg ved endnu ikke hvor eller hvornår. Jeg vil ikke holde mig væk fra denne sport, især ikke fordi det var idioter, der gav mig denne karantæne«, siger Platini til den franske avis. Han oplyser endvidere, at mange har henvendt sig for at hyre ham som rådgiver i forbindelse med både EM- og VM-slutrunder.

Motorsport. Michael Christensen og hans franske makker Kevin Estre kørte deres Porsche 911 RSR i mål på en 2. plads ved anden afdeling af VM for sportsvognskørere, der blev afviklet over 6 timer på Fuji-banen søndag morgen dansk tid. Med 2. pladsen overtog de to forsvarende verdensmestre føringen af VM i GTE Pro klassen.

Speedway. Leon Madsen kørte fantastisk lørdag aften. Det mener landstræner Hans Nielsen, der med stor spænding så til, da Madsen vandt sæsonens sidste grandprix i polske Torun og blev samlet toer i VM-serien i sin debutsæson. »Det er exceptionelt i hans debutsæson. Det er helt utrolig flot også set i lyset af de skader, han har haft«, siger Hans Nielsen. Inden lørdagens ræs havde den danske kører 9 point op til polske Bartosz Zmarzlik på førstepladsen. Det lykkedes 31-årige Madsen at hente 21 point lørdag og hente 7 point ind på polakken, der dog lige akkurat hold sig foran danskeren i det samlede regnskab og blev verdensmester.

»Det var spændende hele aftenen på alle mulige måder. Især med Leons fantastiske kørsel og hvad Zmarzlik gjorde, men han lavede desværre ikke fejl nok. Leon gjorde i hvert fald, hvad han kunne«, siger Hans Nielsen. Løbets anden danske deltager, Niels-Kristian Iversen, blev nr. 3 i finalen i Torun og sluttede samlet på tiendepladsen. Både Leon Madsen og 37-årige Iversen er sikret en plads i næste års serie.

Foto: Jens Dresling Nicklas Bendtner er med fra start for FCK i søndagens storkamp mod Brøndby.

Fodbold. Den hjemvendte angriber Nicklas Bendtner får søndag sin første startplads for FC København i Superligaen i derbyet mod Brøndby. 31-årige Bendtner har siden skiftet fra Rosenborg fået tre indhop i den bedste danske fodboldrække, mens det er blevet til en startplads i pokalturneringen mod Hillerød. To gange har han desuden varmet bænken i FC Københavns kampe i Europa League. Men søndag er han blandt Ståle Solbakkens 11 udvalgte, som skal forsøge at skaffe FCK den femte derbysejr på stribe: Karl-Johan Johnsson – Karlo Bartolec, Victor Nelsson, Andreas Bjelland, Pierre Bengtsson – Rasmus Falk, Carlos Zeca, Jens Stage, Viktor Fischer – Michael Santos, Nicklas Bendtner