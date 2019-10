Efter seks års forgæves tilløb: Minister skal opklare slapt dopingforløb i politiet

SF vil have en redegørelse, og Venstre forventer handling fra justitsminister Nick Hækkerup (S), der selv rykker Rigspolitiet. Det sker efter afsløringen af, at Anti Doping Danmarks kontrollanter fortsat ikke har adgang til politiets træningsfaciliter efter seks års forsøg på at lande en aftale.

Det vakte opstandelse på Christiansborg, da det i 2013 kom frem, at danske betjente flere gange var blevet kædet sammen med misbrug og handel med anabole steroider.

Dengang måtte daværende justitsminister Morten Bødskov (S) redegøre for problemet over for Folketingets Retsudvalg. Og rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg satte straks gang i en proces, der skulle føre til, at Anti Doping Danmark fik adgang til Politiskolens og politistationernes træningsfaciliteter.

Nu mere end seks år senere er en aftale mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark stadig ikke på plads – blandt andet på grund af forskellige juridiske knaster, lang sagsbehandling og omstændelige kommandoveje. Derfor må Bødskovs partifælle og den nye mand i spidsen for Justitsministeriet, Nick Hækkerup, efter alt at dømme aflevere endnu en redegørelse for Retsudvalget.

»Jeg kan huske, da den her sag var oppe sidst. Og jeg må sige, at jeg var mildest talt overrasket, da jeg læste, at der endnu ikke er landet en aftale. Nu vil jeg bede justitsministeren om en redegørelse. For vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det er, der forhindrer, at den aftale kommer på plads«, siger retsordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt, der var formand for Folketingets Retsudvalg i 2013, da Politiken beskrev, hvordan politiet i flere tilfælde havde haft sager om betjente på anabole steroider.

Dengang krævede flere partier, at antidopingmyndighederne fik adgang til politiets træningscentre.

Venstre rykker Hækkerup

Venstres retsordfører og næstformand, Inger Støjberg, forventer derfor, at justitsminister Nick Hækkerup »beder sine embedsmænd om at løse de juridiske knaster, så en aftale kan falde på plads«.

»Der skal naturligvis kunne foretages stikprøvevise dopingtests af danske betjente. Doping er ulovligt, og derfor kan vi selvfølgelig ikke have, at politiet som de eneste ikke kan kontrolleres for doping«, lyder det fra Støjberg.

Noget tyder på, at der handling på vej. Justitsminister Nick Hækkerup, der er i Luxembourg i forbindelse med det såkaldte Eurojust-samarbejde, skriver i en mail til Politiken, at han forventer, at Rigspolitiet får løst problemet hurtigt.

»Det lyder til, at det har taget utrolig længe at komme frem til en aftale. Derfor har jeg også en klar forventning om, at Rigspolitiet nu får færdiggjort arbejdet, for selvfølgelig skal Anti Doping Danmark også have adgang til politiets træningscentre. Alt andet ville være mærkeligt«, skriver han i kommentaren til Politiken.

Tvist om sanktioner

Politiken har tidligere afsløret, hvordan en aftale mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark flere gange er stødt på grund, fordi ordensmagtens egne jurister har haft mere svært ved at løse en række juridiske udfordringer i forbindelse med aftalen.

Både Anti Doping Danmark og Politiforbundet har undret sig over det langstrakte forløb.

»Vi har rykket for en aftale flere gange og bedt om svar på, hvad der sker i den her sag. Men hver gang har vi mødt et nølende svar om, at der stadig blev kigget på det. Jeg kan ikke sige andet, end at det er uskønt«, udtalte formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, i Politiken mandag.

Rigspolitiet ikke tidligere ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail, at der fortsat er »bred enighed om, at den forebyggende og kontrollerende indsats, som ADD kan tilbyde i politiets træningsfaciliteter, er særdeles relevant for politiet som organisation«. Og at man fortsat er »i færd med at afklare det juridiske grundlag for aftaleindgåelsen og vil i den forbindelse inddrage de relevante ressortministerier med henblik på, at aftalen snarest muligt kan falde på plads«.