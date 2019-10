Bulgarsk fodboldpræsident går af efter skandalekamp

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 08.55 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 01.05 Ishockey: Toronto-Minnesota 6’eren 20.45 Fodbold: Schweiz-Irland Kanal 5 19.00 Fodbold: Danmark-Luxembourg Eurosport 1 11.30 Cykling: Tour de France, ruten 2020 13.45 Billard: Snooker, English Open Eurosport 2 18.00 Fodbold: Finland-Armenien 20.45 Fodbold: Sverige-Spanien Vis mere

Fodbold. Præsidenten for Det Bulgarske Fodboldforbund, Borislav Mihailov, har valgt at gå af som en konsekvens af mandagens skandalekamp mod England, som i to omgange blev afbrudt på grund af racisme. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. »I dag præsenterede præsidenten for Bulgariens Fodboldforbund sin fratrædelse, som vil blive overleveret til medlemmerne af eksekutivkomitéen på et møde fredag«, lyder det fra forbundet. Fratrædelsen sker i kølvandet på, at den bulgarske regering opfordrede ham til at gå af. Sportsminister Krassen Kralev opfordrede Borislav Mihailov til at gå af på direkte ordre fra landets premierminister, Boyko Borissov. Mandagens kamp mellem Bulgarien og England måtte to gange afbrydes på grund af racistiske tilråb mod engelske spillere. Billeder fra kampen viste bulgarske fans heile, og der var meldinger om abelyde blandt de bulgarske tilskuere i Sofia. Kampen blev gennemført med en suveræn engelsk 6-0-sejr som resultat, men den kan også få et efterspil hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, kan straffe racisme hårdere, end det sker i dag. Forbundet har hjemmel i artikel 14 i sit disciplinære regelsæt til at straffe med pointfratagelse eller udelukkelse fra turneringer, forklarer sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen. Han vurderer, at strengere sanktioner er det eneste effektive middel mod racismesager i fodbolden. »Hvis man ser på reglerne, så ser det rigtig fint ud. Så det er et spørgsmål om at bruge den hjemmel til at straffe hårdt nok. Det eneste klubber og landshold har respekt for, det er, når der gribes til point«, siger Jens Bertel Rasmussen. Det seneste eksempel på racisme i fodbolden var kampen mellem England og Bulgarien mandag. Flere engelske landsholdsspillere blev udsat for racistiske tilråb fra tribunerne. Efter kampen har Det Engelske Fodboldforbund, FA, efterspurgt hårdere straffe til det bulgarske fodboldforbund.

Fodbold. Også på Stade de France var der mandag aften fokus på andet end spillet, da Frankrig og Tyrkiet spillede 1-1 og dermed udsatte afgørelsen i gruppen til de sidste kampe i november, hvor begge hold med hjemmesejre over henholdsvis Moldova og Island kan sikre EM-deltagelsen. Ligesom i Tyrkiets 1-0-sejr over Albanien i fredags fejrede nogle af de tyrkiske spillere en scoring, den tyrkiske udligning, ved at gøre honnør og dermed tilsyneladende sende en hilsen til de tyrkiske soldater, der er i gang med en militær invasion i det nordlige Syrien.

Tennis. Mens 39-årige Victor Estrella Burgos fra Dominikansk Republik i sidste uge sagde farvel til en forrygende aktiv karriere, der først for alvor tog fart, da han var 33, fortsætter andre veteraner med succes på ATP Touren. 38-årige Feliciano Lopez fra Spanien vandt tirsdag i Antwerpen 7-6, 6-4 over den lovende brite Cameron Norrie, og 35-årige Philippe Kohlschreiber fra Tyskland vandt ved Kremlin Cup i Moskva 6-3, 7-6 over franske Pierre-Hugues Herbert. I 2. runde-kampene skal veteranerne møde henholdsvis Stan Wawrinka og Karen Khachanov. Her skal både Lopez og Kohlschreiber levere på højeste niveau, hvis de vil nå kvartfinalerne.

Fodbold. Med en 2-1-sejr over Portugal blev Ukraine som femte nation efter Italien, Belgien, Rusland og Polen, der definitivt sikrede sig adgang til næste års EM-slutrunde. Roman Yaremchuk fra Gent og West Hams Andreiy Yarmolenko med sin 37. landskampscoring lavede i første halvleg målene, der sikrede Ukraine den tredje EM-deltagelse i træk. Cristiano Ronaldo reducerede på et straffespark, der var hans mål nummer 95 for Portugal og hans 700. scoring, hvis man tæller mål for landshold og klubhold sammen. Portugal kan sikre EM-kvalifikationen med sejre over Litauen (hjemme) og Luxembourg (ude) i de to sidste kampe i november.