Indersiden: Kan Åge Hareide gentage, hvad Richard Møller gjorde i 1992?

Træneren, DBU ikke ville have, men som kom med på et afbud, vandt EM. Hareide kan drømme om samme succes, inden han er færdig, fordi DBU hellere vil have Kasper Hjulmand som landstræner næste sommer.

Der var engang en fodboldtræner, som DBU ikke ville have som landstræner. En af de magtfulde mænd i bestyrelsen, Hans Bjerg-Pedersen fra Lyngby, mente, at han nok var en god divisionstræner. Men han mangler den sidste meter, sagde Bjerg-Pedersen om den stolte fynbo. Lyngby-bossen vurderede, at hans bedstemor kunne have gjort det lige så godt med U21- og OL-landsholdet, som Richard Møller Nielsen gjorde.