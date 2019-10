Ulovlig gambler, kvindebedårer og fandens god til badminton: Kento Momota er badmintonsportens ubestridte bad boy, men han er verdens bedste og vil være det i mange år

FOR ABONNENTER

Vi kender det nok, alle sammen. At den smarte og det største problembarn i skolegården var bedst til fodbold. Misundeligt kunne man se til og erkende, at selv om man arbejdede så hårdt for at nå bare nogenlunde samme niveau, så skete det ikke. Der var et eller andet medfødt eller det, man kalder talent, som kendetegnede vedkommende. Jeg siger ikke, at Kento Momota passer lige præcis ind i den beskrivelse, men jeg kan love jer for, at størstedelen af publikummet i Odense til Denmark Open ville give deres højre arm for at kunne spille som Momota, selv om der følger en dyster skyggeside med.