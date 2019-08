VM-finale: Anders Antonsen taber kæmpestort til Kento Momota

Anders Antonsen tabte VM-finalen til japanske Kento Momota med 21-9, 21-3, der pointmæssigt er den største sejr i den tid, der er spillet til 21 point.

Selvsikker indgang

Svøbt i Dannebrog gik Anders Antonsen selvsikkert ind i St. Jakobshalle. Klar til VM-finalen. Da han nåede det grønne gulv, viftede han med det danske flag og opfordrede samtlige danskere i hallen til at gøre det samme. Publikum var ellevilde.

Det var, som om de to spillere havde den samme gameplan. Det var nærmest to låsesmede, der baksede med den samme lås. Og de lå begge og lurede og ventede på lige præcis den åbning, der kunne give dem initiativet i duellen. Derfor var det relativt lange dueller, som kampen startede ud med.

Anders Antonsen fik ellers en god start og førte 6-3, men herefter kastede han nogle uprovokerede fejl af sig og var pludselig bagud 6-8. Herefter gav Kento Momota prøver på sit hurtige angreb og var foran 7-11 ved opholdet i første sæt.

Kento Momota havde virkelig fundet løbeskoene frem, og han fik alle danskerens slag tilbage. Med kvalitet. Det frustrerede Anders Antonsen, som må have tænkt, at det var, som om at spille mod en mur. Det tvang danskeren til at skabe pointene selv og gå benhårdt efter de chancer, der kom. Desværre sad angrebsslagene, der ikke, og flere af dem røg enten i nettet eller på den forkerte side af sidelinjen. Det betød, at Anders Antonsen tabte første sæt med 9-21 på bare 20 minutter.

Japansk dominans

Japaneren løftede ikke på noget tidspunkt foden fra speederen og kørte ufortrødent på med sit tålmodige og sikre grundspil. Fejlene var minimale, og han udnyttede alle de huller, der var i danskerens spil i dag. Samtidig var det tydeligt, at Anders Antonsen ikke var på sit højeste niveau. Danskeren har gennem turneringen spillet flere minutter end japaneren, og det kunne ses.

Kento Momota førte 1-11 ved opholdet i andet sæt og vandt senere sættet med 3-21. Dermed er han verdensmester for andet år i træk.