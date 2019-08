Anders Antonsen efter at have spillet sig i VM-finalen: »Jeg tror, det er vigtigst at tage selvtilliden med fra denne turnering med ind til finalen«

Anders Antonsen efter at have spillet sig i VM-finalen:

Anders Antonsen er sensationelt i VM-finalen efter en fejlfri semifinale mod thailandske Kantaphon Wangcharoen.

Danske VM-finaler i herresingle VM i badminton 1977: Flemming Delfs - Svend Pri i Malmø 1985: Morten Frost - Han Jian i Calgary 1997: Peter Rasmussen - Sun Jun i Glasgow 2001: Peter Gade - Hendrawan i Sevilla 2017: Viktor Axelsen - Lin Dan i Glasgow 2019: Anders Antonsen - Kento Momota i Basel

Let’s go, Anders

Det var tydeligt, hvem publikum holdt med. ”Let’s go Anders, let’s go”, lød det i hele St. Jakobshalle. Og da navnene blev råbt op, inden kamp skulle begynde, var det også danskeren, der fik de højeste tilråb.

Anders Antonsen startede ud i vanlig stil med stor koncentration og et utroligt roligt udtryk. Det var tålmodigheden, der skulle bære det tungeste læs, og det kunne Kantaphon Wangcharoen i høj grad mærke. Den angrebslystne thailænder kom hurtigt bagud 10-4, men fik så hul igennem Anders Antonsens defensiv. Han udlignede til 10-10, men herfra ændrede kampen karakter.

»Han lavede en del flere fejl, end jeg gjorde. Jeg var meget rolig, og jeg prøvede virkelig på at fokusere mest muligt på hvert enkelt point, så jeg ikke smed noget væk. På den måde skulle han arbejde rigtig hårdt for sine point. Det var jeg rigtig god til i dag«, sagde Anders Antonsen.

Efter hver eneste duel blev Anders Antonsen vejledt af cheflandstræner Kenneth Jonassen. Det var, som om de snakkede om at variere angrebet noget mere, for det var lige præcis det, Anders Antonsen begyndte på. Og det virkede. Bløde, hårde, høje, stejle, kryds, lige og kropssmash blev implementeret, og thailænderen kunne ikke længere læse slagene.

Det er altid fedt at have vundet det seneste opgør mod en modstander, og forhåbentlig er publikum med mig, ligesom de var i dag. Anders Antonsen, badmintonspiller

Det varierede spil gjorde udfaldet, og første sæt gik til danskeren med 21-15.

I opholdet kunne man se den thailandske spiller gestikulere en masse. Anders Antonsen havde altså ramt helt plet med sine taktiske ændringer, og det frustrerede Kantaphon Wangcharoen. Danskeren var i fuld kontrol fra start til slut i andet sæt, som blev vundet med 21-10. Dermed har Danmark nu haft to herresingler i VM-finalen inden for de seneste tre år.

Det er den syvende VM-finale i herresingle med dansk deltagelse nogensinde. Senest vandt Viktor Axelsen VM i 2017 i Glasgow.

Ikke uovervindelig

Finalemodstanderen er Kento Momota fra Japan, som vandt VM i Nanjing sidste år. De to spillere har haft fire indbyrdes opgør, hvor Anders Antonsen kun har vundet én gang. Det var til gengæld også deres seneste møde, da Anders Antonsen sensationelt slog ham i finalen og vandt Indonesia Masters tilbage i januar. Her formåede han endda at vinde over Kento Momota uden brug af coaching.

Anders Antonsen har selvfølgelig nogle taktiske erindringer fra den kamp, som bliver vigtige, men for ham er det ugen her i Basel, der betyder mest.

»Det er altid fedt at have vundet det seneste opgør mod en modstander, og forhåbentlig er publikum med mig, ligesom de var i dag. Der er nogle taktiske ting, jeg skal tage med fra det sidste møde, vi havde. Men jeg tror, det er vigtigst at tage selvtilliden med fra denne turnering med ind til finalen«, sagde Anders Antonsen efter kampen.