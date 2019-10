Bedre underholdning i Aarhus end Parken, men det er pil opad for både Silkeborg og FCK

FOR ABONNENTER

Emiliano Marcondes var en lettet og opstemt FCM-angriber, efter at han for et par uger siden fik scoret for første gang siden 10. december 2017. Og lejesvenden fra Brentford sendte en besked til hovedstaden. »Vi er et bedre hold end FCK lige nu. Det er et sundhedstegn, at vi alle sammen er lidt småutilfredse selv, når vi vinder«. I morgen aften kan midtjyderne ved at slå Randers FC fastholde forspringet på 4 point til FCK’erne. De slog Esbjerg 3-1 i Parken uden at imponere særligt i runden, hvor Silkeborgs 4-3-sejr i Aarhus var den mest spektakulære.