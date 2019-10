Canadisk teenager bliver knækket af sit store idol

Fodbold. Jens Stage fra FC København er i aften tilbage på Aarhus Stadion, hvor han tidligere gennem tre år har haft arbejdsplads iført en AGF-trøje. Til fck.dk fortæller Stage, at han har kigget i kalenderen for at se hvornår FCK skulle spille i Aarhus. »Så det kan godt være, at jeg glæder mig lidt mere end mine holdkammerater. Jeg ser jo gerne de kampe, jeg kan komme til at se med AGF, for det er mange af mine gode kammerater. Jeg ønsker dem allesammen det bedste, så længe de holder sig på behørig afstand af os«, siger midtbanemanden. Der er kickoff i superligakampen kl. 19.

Fodbold. Arsenals anfører Granit Xhaka mister muligvis sit hverv. Den schweiziske midtbanespiller gik amok, da han blev skiftet ud søndag i 2-2-mødet med Crystal Palace. En gruppe Arsenal-fans var højlydt rasende på Xhaka, som luntede mod sin udskiftning, og det fik Xhaka at gestikulere kraftigt mod lægterne. Xhaka så på tv-billederne også ud til at bande højlydt, og episoden eskalerede yderligere, da han tog sin trøje af, smed den og strøg forbi manager Unai Emery og direkte ned i spillertunnelen. »Han var forkert på den. Jeg ønsker at være rolig, men helt ærligt så var det en forkert opførsel«, siger manageren og tilføjer: »Lige nu handler det om at forholde sig roligt og tale med ham (Xhaka, red.), og vi bliver nødt til at tale om det internt i klubben«.

Fodbold. Argentineren Mauro Icardi, der havde store problemer uden for banen i Inter, er i den grad blomstret sportsligt op i Paris SG, som har lejet ham af italienerne. Icardi scorede sent søndag to gange i Paris’ 4-0-sejr i Ligue 1-klassikeren over Marseille og er nu noteret for 7 mål i 7 kampe.

Sportsdans. Bjørn Bitsch og Ashli Williamson stopper til november en 17 år lang karriere, der blandt andet har budt på 8 VM-titler. Til TV2 sport siger parret, at det er det helt rigtige tidspunkt at stoppe. »Det er en kombination af, at det føles rigtigt, og at vi har opnået alt det, vi har sat os for. Vi er i vores livs form og er fuldstændig flyvende, og vi kunne godt træne de næste ti år, men vi vil gerne stoppe på toppen og levere den bedste præstation helt til slut«, siger 35-årige Bjørn Bitsch. Parrets sidste turneringer er VM i showdance 2. november og VM i 10 Dans en uge senere.

Golf. Ikonet Tiger Woods sejrede natten til mandag karrierens 82. sejr på PGA-touren, da han var bedst i Zozo Championship i Japan. Den 43-årige amerikaner lagde ligger dermed side om side med Sam Snead på toppen af listen over flest PGA-sejre. Hideki Matsuyama fra Japan var tre slag dårligere end Woods på andenpladsen, mens nordireren Rory McIlroy og Sungjae Im fra Japan delte tredjepladsen.