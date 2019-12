Prisen for dansk Tour de France-start i 2021 er galopperet i vejret

Den danske Tour de France-start i 2021 kommer til at koste mindst 60 millioner skattekroner oven i det oprindelige budget. Men ingen ved, hvor dyr cykelfesten ender med at blive.

De offentlige kasser må hoste op med 87 millioner kroner, når Tour de France i tre dage kommer til Danmark i sommeren 2021 – eller det var, hvad arrangørerne oprindelig præsenterede offentligheden for.

Reelt bliver det langt dyrere.

Det viser en gennemgang af de involverede kommuners budgetter for de kommende år. Dermed er det for første gang nu muligt at danne sig et overblik over, hvor mange ekstra skattekroner kommunerne forventer at bruge på tre dage med verdens største cykelløb i landet.

Stat, regioner og kommuner har placeret de annoncerede 87 millioner kroner i det danske interessentskab Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 til fællesudgifter. Men derudover har fem start- og målbyer samt otte gennemfartskommuner afsat yderligere 60,6 millioner kroner til afviklingen af Tour de France. Samlet er budgettet for det franske cykelløbs visit i Danmark altså vokset til næsten 150 millioner kroner.

»Jeg er ikke overrasket«, siger sportsøkonom Daam Van Reeth, der er professor ved universitetet i belgiske Leuven.

Som forsker i cykelsportens økonomi har han før set budgetter for Tour-starter galoppere i vejret. Han mener, at der en grund til, at politikerne præsenterer offentligheden for færre udgifter, end der reelt set er.

»De skal retfærdiggøre brugen af skattepenge. I den sammenhæng er det trods alt mere spiseligt med et relativt lavt beløb fra starten, selv om udgifterne reelt set er større«, siger Daam Van Reeth.

De offentlige omkostninger stopper da heller ikke ved 150 millioner kroner. Oven i regnestykket kommer en række andre udgifter. For eksempel er det endnu ikke opgjort, hvad staten skal spendere på politiindsatsen, og hvad kommunerne har af skjulte omkostninger til arbejdstimer, møder og studierejser. Desuden er det endnu ikke klart, hvad kommunerne mister i parkeringsindtægter ved at lukke byerne ned, og hvad det koster staten at spærre Storebæltsbroen, som cykelfeltet skal over søndag 3. juli 2021. Men der er tale om millionbeløb.

»Der er ikke noget nyt«

I Københavns Kommune har borgerrepræsentationen vedtaget at afsætte 21,8 millioner kroner til byens egen Tour-fest og de forpligtelser, der følger med – det skal gå til ting som afskærmninger, vejforbedringer, markedsføring og beredskab. Dertil kommer 25 millioner kroner til interessentskabet.

Dermed ser regningen ud til at løbe op i mindst 46,8 millioner kroner for de københavnske skatteborgere. Men det er der ikke noget odiøst i, mener Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der samtidig er formand for Tour de France-interessentskabet.

»Der er ikke noget nyt i, at kommunerne, der deltager i Grand Départ og i at få et Tour de France til Danmark, også har udgifter ud over de penge, som de har skudt ind i interessentskabet. Det har været kendt fra starten«, siger Frank Jensen.

Han henviser til, at behovet for ekstra indskud fremgår af de dokumenter og bilag, der ligger til grund for borgerrepræsentationens beslutning om at gå ind i begivenheden – og er at finde på Københavns Kommunes hjemmeside.

Ikke desto mindre stod der intet om kommunale ekstraudgifter i det materiale, der var tiltænkt offentligheden ved præsentationen af den danske Tour-start i februar – for eksempel de pressemeddelelser og faktaark, som blev uddelt. Der stod sort på hvidt:

»Budgettet for en dansk grand départ er sat til 88 mio. kr.« – de 87 millioner kroner fra offentlige kasser plus 1 million kroner i sponsorindtægter.

Og på pressemødet svarede daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) på et spørgsmål om, hvor mange udgifter han forventede, at der ville komme: »Ja, der er jo et budget på cirka 90 millioner kroner (...) Altså, det er jo fundet for de penge«.