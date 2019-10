Sønderjyske kommer to timer for sent og sender Brøndby ud af pokalen

Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00/11.30 Tennis: WTA Finals (k) 18.30 Håndbold: Aarhus U.-Odense (k) 21.00 Fodbold: Juventus-Genoa 1.15 Fodbold: Atlanta-Toronto TV3+ 20.00 Fodbold: Brøndby-SønderjyskE 21.05 Fodbold: Chelsea-Man. United TV3 Sport 11.00 Tennis: Rolex Paris Masters (m) 16.30 Fodbold: Lyon-Fortuna Hjørring 18.30 Fodbold: Wolfsburg-Leipzig 20.45 Fodbold: Dortmund-Gladbach 0.05 Ishockey: New Jersey-Tampa Bay TV3 Max 19.00 Håndbold: Flensburg-Barcelona (m) 6’eren 20.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal Eurosport 1 7.25/12.25 Billard: Snooker, World Open Eurosport 2 20.45 Fodbold: Aston Villa-Wolves Vis mere

Fodbold. Dagens lukning af Storebæltsbroen fik betydning for to af aftenens tre danske pokalkampe. HB Køge mod AaB er udsat til en senere dato, fordi AaB’s materialer ikke når frem til tiden, mens starten på Brøndby-Sønderjyske blev udsat i to timer. De forsinkede gæster vandt 1-0, da indskiftede Mart Lieder efter 83 minutter scorede på et kontraangreb, efter Brøndby havde haft stort spilovertag, men uden at skabe de helt åbne målchancer overfor et massivt forsvarende gæstehold. Det er første gang siden 2014, at Brøndby er så tidligt ude af pokalturneringen, hvor klubben har været finalist de to foregående sæsoner. Randers FC vandt 2-0 ude over danmarksserieklubben Viby IF, og dermed er de første tre kvartfinalister jyske Superligahold: Silkeborg, Sønderjyske og Randers FC.

Resterende kamp i 4. runde:

31. oktober: AGF - OB

31. oktober: FC København - FC Nordsjælland

6. november: AB - Esbjerg

6. november: Fremad Amager - AC Horsens

Udsat: HB Køge - AaB

Pokalkamp mod @hbkogedk udsat til senere dato

På grund af lukningen af Storebæltsbroen kan Sydbank Pokalkampen mod HB Køge ikke spilles i dag.

Kampen udskydes derfor til en endnu ikke fastsat dato. #AaB #HeleNordjyllandsHold #SydbankPokalen pic.twitter.com/n0joIBhRaG — AaB (@aabsportdk) October 30, 2019

Fodbold. Efter søndagens 4-0-nederlag mod Ajax sagde Jaap Stam efter et halvt år op som træner for Feyenoord, der er nummer 12 i Eredivisie. Afløseren er den 72-årige hollandske legende, Dick Advocaat, der har været træner for seks landshold og klubtræner i seks lande. »Hvis jeg kan hjælpe en klub, gør jeg det gerne«, siger Advocaat om ansættelsen.

Sejlsport. Anne-Marie Rindom har vundet prisen for årets største sejlsportspræstation ved en prisuddeling i Bermuda. Det er verdensforbundet World Sailing, der har belønnet den danske sejler med udmærkelsen ’World Sailor of the Year’. 28-årige Anne-Marie Rindom har i årets løb vundet både EM og VM i klassen laser radial, og hun er den første dansker nogensinde, der vinder den prestigefulde pris. Næste store mål for Rindom er de olympiske lege i Tokyo næste år. I 2016 vandt hun bronze ved legene i Rio de Janeiro.

»Jeg er helt overvældet. At blive kåret som verdens bedste sejler er noget, jeg ikke har turdet drømme om«, siger Anne-Marie Rindom i en pressemeddelelse.

Fodbold. Ada Hegerberg har overhalet tyskeren Anja Mittag og er nu med sine 53 mål alene om at være den mest scorende i kvindernes Champions League, da nordmanden lavede Olympique Lyons første og tredje mål i 7-0-sejren over Fortuna Hjørring. Dermed er de forsvarende mestre videre til kvartfinalerne med en samlet sejr på 11-0. Fortuna Hjørring måtte til de sidste kvarter udskifte den skadede amerikanske målmand Kelsey Daugherty med 19-årige Sandra Jakobsen, der nåede at blive passeret tre gange. Brøndby spiller returkamp i Skotland torsdag mod Glasgow City, der vandt den første kamp 2-0.

Fodbold. Brøndby og FC København er af Fodboldens Disciplinærinstans idømt bøder på henholdsvis 150.000 og 75.000 kroner for brug af pyroteknik i forbindelse med deres indbyrdes møde på Brøndby Stadion. Det skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside ifølge Ritzau.

Badminton. Mads Pieler Kolding og Carsten Mogensen spillede onsdag deres første kamp sammen i en international turnering. Det skete ved SaarLorLux Open, der spilles i Saarbrücken i Tyskland, og som har den laveste turneringskategori på World Tour-niveau. De to danskere mødte et ungt kinesisk par, som overraskede danskerne ved at vinde første sæt. Herefter var der ikke tvivl om udfaldet, og danskerne vandt overlegent de to efterfølgende sæt. Mads Pieler Kolding har været ude med en rygskade i over et halvt år, hvorfor begge spillere har måttet holde pause fra turneringer. I anden runde skal Mads Pieler Kolding og Carsten Mogensen op imod et relativt ukendt par fra Frankrig.

Tennis. Elina Svitolina er som den første spiller klar til semifinalen ved kvindernes sæsonfinale. Ukraineren slog Simona Halep i to sæt med cifrene 7-5 og 6-3 i Kina, og hun er sikker på at besætte en af de to øverste pladser i gruppen. Svitolina vandt sæsonfinalen sidste år. I onsdagens anden kamp i gruppen vandt Karolína Plísková fra Tjekkiet over canadiske Bianca Andreescu, efter sidstnævnte måtte trække sig med en knæskade efter første sæt. Det var endt med 6-3 til Pliskova. Dermed er Andreescu uden chance for at gå videre. Fredag tørner Halep og Pliskova sammen i en direkte kamp om den anden semifinaleplads. Begge har vundet en kamp hidtil i gruppen.

Cykling. Tour of California er blevet kørt hvert år siden 2006, men etapeløbet bliver ikke afviklet i næste sæson, skriver nyhedsbureauet dpa ifølge Ritzau. Der ligger økonomiske grunde bag aflysningen af den californiske rundtur, der i de senere år har været på World Touren og dermed placeret i højeste kategori. Danske Kasper Asgreen vandt en etape og sikrede sig en samlet tredjeplads i 2019. Tour of California bliver som regel kørt i maj sideløbende med Giro d’Italia.

Fodbold. Keld Bordinggaard er blevet ansat som teknisk rådgiver i den tyske bundesligaklub Bayer Leverkusen 04, skriver Ekstra Bladet. Den tidligere danske U21-landstræner skal være rådgiver for Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes. Rådgivningen handler både om strategiske og fodboldfaglige spørgsmål, siger Keld Bordinggaard til Ekstra Bladet.