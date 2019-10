Bendtners første mål i 14 måneder er med til at sende FCK i pokalkvartfinale

Direkte sport i tv Torsdag 31. oktober DR3 20.00 Håndbold: Schaffhausen-GOG (m) TV 2 Sport 9.00/13.30 Tennis: WTA Finals 18.30 Håndbold: TTH-Nyk. F. (k) 20.30 Håndbold: TTH-Skanderborg (m) 3.30 Basketball: Clippers-San Antonio TV3+ 17.30 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland 20.15 Fodbold: AGF-OB 1.15 Am. fodbold: Arizona-San Francisco TV3 Sport 11.00/17.00 Tennis: Paris Masters (m) 1.05 Ishockey: Nashville-Calgary TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Melsungen (m) Eurosport 1 7.25/12.25 Snooker: World Open Eurosport 2 17.30 Golf: Bermuda Championship

Fodbold. I sin ottende kamp scorede Nicklas Bendtner sit første mål for FC København, der spillede sig i pokalkvartfinalen med en 4-1-sejr over FC Nordsjælland. Nordmanden Mathias Rasmussen bragte FC Nordsjælland foran efter halvandet minut, men Bendtner blev spillet fri til udligning i første halvleg, og efter FC Nordsjælland havde ramt overliggeren scorede 17-årige Mohamed Daramy to gange før og efter Pieros Sotiriou gjorde det til 3-1. Mohamed Daramy har nu scoret 5 mål i sine 25 kampe for FCK. FC København er for 21. gang i en pokalkvartfinale, hvortil der trækkes lod i aften efter AGF-OB. Silkeborg, Randers FC og SønderjyskE er de øvrige, der er klar til kvartfinalerne.

Resterende kamp i 4. runde:

I dag kl. 20.15: AGF - OB

6. november: AB - Esbjerg

6. november: Fremad Amager - AC Horsens

27. november: HB Køge - AaB

Fodbold. Mens det ’bare’ var første gang siden august 2018, Nicklas Bendtner scorede et officielt mål, var det en scoringspause siden 17. december 2016 en anden tidligere landsholdsspiller, Simon Makienok, fik sat en stopper for i en hollandsk pokalkamp. Efter 13 måneder uden kampe på grund af skader kom Simon Makienok på banen i den sidste halve time og scorede til resultatet 4-1, da FC Utrecht med David Jensen på mål besejrede Excelsior.

Badminton. Seks af kvartfinalerne i SaarLorLux Open i Saarbrücken har dansk deltagelse. De useedede singler Kim Bruun og Line Christophersen er videre ligesom Mathias Bay-Smidt/Lasse Mølhede (seedet 7), topseedede Maiken Fruergaard/Sara Thygesen samt Julie Finne-Ipsen/Mai Surrow og Niclas Nøhr/Sara Thygesen (seedet 8). Mads Pieler Kolding/Carsten Mogensen, der spillede deres første internationale turnering sammen, tabte derimod 21-18 i tredje sæt til et fransk par.

Håndbold. Med 8 mål blev Dione Housheer topscorer, da Nykøbing Falster på hjemmebane vandt 28-24 over TTH Holstebro i kvindernes bedste række.

Fodbold. Når England møder Montenegro i EM-kvalifikationen 14. november, bliver England det første hold, der spiller landskamp nummer 1.000. Det markerer Det Engelske Forbund med blandt andet særlige kamptrøjer og invitationer til alle tidligere anførere og VM-vinderne fra 1966.

Golf. Med en runde i par (72) er Nicole Broch Larsen på 29.-pladsen efter første runde af LPGA-turneringen Taiwan Swinging Skirts, hvor Nanna Koerstz Madsen efter sin to top-10-placeringer er nummer 59 efter at have åbnet med 75 slag, hvilket er 9 flere end de to førende. Kineseren Li Haotong fører med en runde i 8 under par mændenes WGC-turnering HSBC Champions i Shanghai, der er uden dansk deltagelse.

Roning. Den tredobbelte britiske OL-guldvinder Pete Reed er blevet ramt af en afbrydelse af blodtilførslen i rygmarven. Det har gjort ham lam fra brystet og ned. »Der er en meget lille risiko for, at jeg slet ikke kommer mig, og en meget lille chance for, at jeg kommer mig fuldt ud«, skriver den 38-årige Reed på Instagram.

Fodbold. To reservespækkede mandskaber fra Liverpool og Arsenal leverede en omgang tjubangfodbold, da holdene formåede at score hele 10 gange i ordinær spilletid i deres opgør i 4. runde af den engelske Liga Cup. Divock Origi sikrede Liverpool en udligning til 5-5 hele fire minutter inde i tillægstiden, hvorfor matchen skulle afgøres i en straffesparkskonkurrence. Her var Arsenals Dani Ceballos den eneste synder og sendte sendte hjemmeholdet mod sejren med sin afbrænder på gæsternes fjerde forsøg på Anfield, hvor ca. 53.000 havde en hyggelig aften. »Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det så sjovt til en fodboldkamp. Jeg nød stort set hvert et sekund af kampen«, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp til BBC.

Really proud of the team tonight, especially the young boys and how we all kept going right until the end! Anfield atmosphere unbelievable as always! Hard not celebrate that one, but all respects to my former club #YNWA pic.twitter.com/VtT9mK0PoJ — Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) October 30, 2019

Fodbold. Selv om Jürgen Klopp havde en hyggelig aften på Anfield og kunne se sit hold vinde i Liga Cuppen over Arsenal, så er det slet ikke sikkert, at Liverpool kan spille i kvartfinalerne.

Liverpools unge midtbanemand Curtis Jones havde fortjent en krammer af klubboss Jürgen Klopp.

Liverpools unge midtbanemand Curtis Jones havde fortjent en krammer af klubboss Jürgen Klopp. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

De skal efter planen afvikles i uge 51, men i samme uge skal Liverpool spille med ved VM for klubhold i Qatar. »Hvis de ikke finder et passende tidspunkt - ikke klokken tre om natten juledag - så spiller vi ikke«, siger Klopp ifølge BBC og fortsætter: »Sådan noget bliver man nødt til at tænke over. Hvis du har et program, hvor et hold ikke kan deltage i alle kampe, så bliver man nødt til at genoverveje det. Forhåbentlig begynder man på det på et tidspunkt, og forhåbentlig er det tidspunkt nu«.

Fodbold. Den udsatte pokalkamp mellem HK Køge og AaB spilles 27. november. Det meddeler AaB på sin hjemmeside. Kampen stod til afvikling i går, men måtte aflyses på grund af, at Storebæltsbroen var lukket i flere timer. Det medførte, at AaB’s materialer - herunder spilletøj - ikke kunne nå frem til Sjælland i tide.

Håndbold. Randers HK er dybt i minus og ligaklubben har ifølge Randers Amtsavis et akut behov for helt op til 2 millioner kroner, hvis den skal holde en lukning for døren. Ifølge avisen er aktionærer og sponsorer i denne uge via et nyhedsbrev blevet informeret om, at der hurtigt skal skaffes penge. »Randers HK har brug for at få kapital stillet til rådighed allerede i den kommende uge«, står der i nyhedsbrevet. »Vi står med et akut problem omkring vores likviditet«, bekræfter bestyrelsesformand Peter Møller-Lassen over for Randers Amtsavis.