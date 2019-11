Hun er formand for 1.637.656 danskere: Idrætten er en umiddelbar, naturlig og praktisk vej til forbedret folkesundhed

Vores livsstil sætter folkesundheden under et konstant stigende pres. Mulighederne for at løse i hvert fald en del af den tilstands store udfordringer ligger i bogstaveligste forstand i hænderne på og for fødderne af idrætten, som derfor også har en forpligtelse til at forfølge det potentiale.

Det mener Charlotte Bach Thomassen, der i dag holder sin første årsberetning som formand for DGI. Det gør hun med idrætsorganisationens 1.637.655 andre medlemmer i ryggen, så der er tyngde bag intentionen om at tage stadig større samfundsansvar.