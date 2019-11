Runden rundt Hvis landstræner Hareide mangler en forsvarer til EM-truppen, skal han ringe til Erik Sviatchenko

FOR ABONNENTER

FC Midtjylland har ansat en ny direktør, der skal arbejde med at få MCH Arena, hvor der er plads til 11.432 tilskuere, fyldt til alle hjemmekampe. På søndag går det sikkert helt af sig selv, når FC København kommer til Herning til et superligatopbrag, hvor midtjyderne med en ny sejr kan bringe sig syv point foran Ståle Solbakkens mesterhold. Midtjyderne er blevet eksperter i at vinde med et mål, som vi igen så, da AaB blev slået 1-0 i Aalborg. Forsvaret er bomstærkt, og Brian Priskes mænd kan forberede sig godt og grundigt i fred og ro, mens FCK’erne spiller i Europa League torsdag aften. På søndag bliver det FCK-holdets kamp nummer 28 i sæsonen, hvor FCM kun har spillet 18.