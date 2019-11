En god skalp: København nedkæmper Odense og snupper andenpladsen

Direkte sport i tv Onsdag 13. november DR 3 15.00 Atletik: Para-VM TV 2 Sport 19.10 Håndbold: København-Odense (k) 4.00 Basketball: LA Lakers-Golden State TV3 Sport 15.00 & 21.00Tennis: Nitto ATP Finals 23.00 Dart: Grand Slam 1.05 Ishockey: New Jersey-Ottawa TV3 Max 19.55 Håndbold: Porto-Kiel (m) Eurosport 1 13.45 & 19.45 Snooker: Northern I. Open

Håndbold. Sjette sejr på stribe i kvindernes liga blev en realitet for København Håndbold onsdag aften. Holdet havde besøg af Odense Håndbold, der blev besejret med 31-29. Resultatet betyder, at københavnerne overhaler Odense på andenpladsen i tabellen. Begge hold har 20 point efter 13 kampe. Tabellen toppes af Team Esbjerg. Københavns Mia Rej blev i sidste uge udtaget som reserve til den landsholdstrup, der senere på måneden rejser til VM i Japan. Onsdag aften gjorde hun sit for at vise landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der var til stede på tilskuerpladserne, at hun gerne vil være mere end en reserve.

Med den ene flotte scoring efter den anden var hun i den grad med til at sørge for, at sejren kom i hus. Med sit ottende mål i kampen gjorde hun det til 27-19 godt midtvejs i anden halvleg. Men så kom der igen gang i Odense, der indledte en vild jagt. Gæsterne gik fra 19-27 til 28-29 på mindre end ti minutter. Tættere på kom de dog aldrig, og Mia Rej sendte kort efter sin niende scoring ind på straffekast til 31-28, inden Nycke Groot fik reduceret til slut for gæsterne, der må rejse tilbage til Odense med et nederlag.

Foto: Tony O'brien/Ritzau Scanpix Onsdag lignede det længe en ny nedtur for Rafael Nadal ved ATP-sæsonfinalen i London, men den rutinerede spanier gravede dybt og leverede et mindeværdigt comeback.

Tennis. Rafael Nadal leverede onsdag et helt usandsynligt comeback ved ATP-sæsonfinalen i London, som holder ham i live i turneringen. Spanieren var mod russiske Daniil Medvedev nede 1-5 i tredje sæt, overlevede en matchbold, indhentede sin modstander og endte med at storspille i den afgørende tiebrak, så han sejrede, 6-7, 6-3, 7-6. Daniil Medvedev opførte undervejs et grotesk teater over for sin lejr på tilskuerpladserne i stedet for at koncentrere sig om at spille, og det forstod Nadal at udnytte, da det var aller mest nødvendigt. Medvedev virkede meget nervøs, da han skulle sikre sin første sejr over legenden med de 19 grand slam-titler, og nederlaget kan blive svært at komme sig over for det 23-årige stortalent fra Moskva.

Håndbold. Aalborg Håndbold kunne onsdag aften rejse hjem fra Skjern med en sejr og to point til kontoen. De forsvarende danske mestre vandt på udebane over Skjern Håndbold med 30-28 i mændenes liga. Resultatet betyder, at Aalborg topper tabellen med 19 point efter 11 kampe. Det er 5 point mere end nr. 2, Bjerringbro-Silkeborg, der med nød og næppe fik reddet en sejr i hus på hjemmebane over bundholdet Nordsjælland onsdag aften. Senere onsdag kan TTH Holstebro dog spille sig på andenpladsen, hvis holdet slår Lemvig-Thyborøn Håndbold. Skjern ligger på femtepladsen med 13 point i den tætte liga, hvor kun 3 point skille nr. 2 fra nr. 8.

Håndbold. Enten skal de gå ned i løn, ellers må klubben lukke. Det skriver TV2 Sport, der erfarer, at den nordjyske klub har bedt spillerne om at træffe deres valg inden fredag. Ifølge TV2 Sport drejer det sig om en halvering af lønnen for samtlige spillere. Klubbens direktør, Henrik Skals, vil ikke bekræfte, at ledelsen har bedt spillerne om at gå ned til det halve i løn, men han siger til TV2 Sport, at klubben befinder sig i en kritisk situation. »Jeg kan bekræfte, at vi er i en økonomisk svær situation, men præcis hvor meget og hvor lidt, holder vi internt ledelsen og spillerne imellem. Men jeg kan sige, at vi er i en god dialog, og at vi forventer en fin afklaring på denne sag«, siger Henrik Skals.

Foto: Oleksandr Osipov/Ritzau Scanpix Den brasilianske Shakhtar-midtbanespiller Taison var rasende på de Dinamo Kijev-tilskuere, der generede ham med racistiske tilråb i søndagens kamp i den ukrainske Premier League, som Shakhtar, der er nr. 1 tabellen, vandt 1-0.

Fodbold. Det ukrainske politi oplyser ifølge AP, at man vil forsøge at identificere og anholde de omkring 20 Dinamo Kijev-tilhængere, der deltog i en racistisk chikane mod Shakhtar Donetsk-spilleren Taison fra Brasilien. Taison forlod søndag grædende banen og gav publikum fingeren samt sparkede en bold ud blandt Dinamo-tilskuerne. Derefter tildelte kampens dommer ham det røde kort. På Instagram fastslår Taison, at »... jeg vil aldrig tie, hvis jeg igen oplever en så frastødende opførsel«.

Håndbold. Den tidligere danske landsholdsspiller er blevet ansat i den tyske storklub Flensburg-Handewitt, hvor han dels skal hjælpe trænerteamet i klubben og dels spille en rolle i klubbens ledelse, hvor han blandt andet skal arbejde med partnerne i Danmark. Det skriver Flensburg-Handewitt på sin hjemmeside.

Fodbold. Eintracht Frankfurt-anføreren David Abraham har fået syv ugers karantæne, efter at han stormede ind i SC Freiburg-træner Christian Streich i holdenes møde i den tyske Bundesliga søndag aften. Det skriver Det Tyske Fodboldforbund (DFB) på sin hjemmeside. Desuden skal argentineren betale en bøde på 25.000 euro svarende til knap 190.000 kroner.

Fodbold. Arsène Wenger får nyt job i Fifa. Den tidligere Arsenal-træner skal være chief of global football development (chef for global udvikling af fodbold, red.) i Det Internationale Fodboldforbund. Det skriver Fifa på sin hjemmeside. For nylig oplyste franskmanden ellers, at han var i kontakt med Bayern München, der har fyret sin cheftræner Niko Kovac.

Foto: -/Ritzau Scanpix Raymond Poulidor sluttede som nummer 3 i sit sidste Tour de France i 1976.

Cykling. Franske Raymond Poulidor, der tre gange blev nummer to i Tour de France, er død, 83 år. Det meddeler Tour de France på Twitter. Raymond Poulidor kørte hele sin karriere på det franske Mercier-mandskab, der var aktivt fra 1935 til 1984. Raymond Poulidor var tættest på at vinde Tour de France i 1964, da han kun blev slået med 55 sekunder af landsmanden Jacques Anquetil. Poulidor sluttede endvidere som nummer 3 hele fem gange og yderligere slutplaceringer som nummer 7, 8 og 9 gør ham med 11 top-10-placeringer til alle tiders næstbedste efter hollænderen Joop Zoetemelk (12).