Eriksens chef vinker farvel: Kriseramte Tottenham fyrer sin manager

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Skjern (m) 02.00 Basketball: New Orleans-Portland TV3 Sport 01.05 Ishockey: New Jersey-Boston 6’eren 18.00 Fodbold: U21 - Danmark-Malta 20.45 Fodbold: Wales-Ungarn Canal 9 20.45 Fodbold: Tyskland-Nordirland Eurosport 1 14.00/19.00 Curling: EM (k) 20.45 Fodbold: EM-kvalifikation Eurosport 2 11.00/18.00 Tennis: Davis Cup Vis mere

Fodbold. Christian Eriksens Tottenham skal på jagt efter en ny manager, efter at Mauricio Pochettino er blevet fyret. Tottenham havde en strålende sæson i 2018/19, hvor klubben blev nr. 4 i Premier League og nåede finalen i Champions League. Men denne sæson er langt fra gået efter planen, og det koster nu manager Mauricio Pochettino jobbet. På sin hjemmeside skriver Tottenham, at argentineren er blevet fyret efter fem år i klubben. »Klubben kan i dag offentliggøre, at Mauricio Pochettino og hans trænerstab Jesus Perez, Miguel D’Agostino og Antoni Jimenez er blevet fritstillet. Tottenham er på 14.-pladsen i Premier League efter 12 runder.

Tennis. Efter en forrygende kamp under Davis Cup-mødet mellem hjemmeholdet Spanien og Rusland i Madrid var det den unge russer Andrey Rublev, der kunne løfte armene i jubel. Også kun lige, for han var ganske naturligt udkørt efter sin 3-6, 6-3, 7-6-sejr over Roberto Bautista Agut, som han afsluttede med at tage den afgørende tiebreak 7-0! En rigtig god start for Rusland, der mandag også vandt over Kroatien, inden Rafael Nadal skal forsøge at udligne for spanierne i sit opgør med Karen Khachanov.

Foto: Alejandro Pagni/Ritzau Scanpix Diego Maradona var en fantastisk fodboldspiller, men han har bestemt ikke haft en lignende succes som træner.

Diego Maradona var en fantastisk fodboldspiller, men han har bestemt ikke haft en lignende succes som træner. Foto: Alejandro Pagni/Ritzau Scanpix

Fodbold. Legenden Diego Maradona er angiveligt fortid i den argentinske klub Gimnasia, mindre end tre måneder, efter at han tog over som cheftræner. Ifølge nyhedsbureauet AFP har Maradona sagt op og har dermed stået i spidsen for klubben for sidste gang. Tidligt i september præsenterede Gimnasia den tidligere stjernespiller som ny cheftræner for resten af sæsonen. På det tidspunkt lå holdet på sidstepladsen i den argentinske liga. Siden er holdet fra La Plata kravlet op på 22.-pladsen i ligaen, der rummer 24 hold. Efter en sløj stime har Gimnasia vundet tre af sine seneste fem kampe og slog i forrige weekend nedrykningskonkurrenterne fra Aldosivi med 3-0. Men nu må holdet tilsyneladende klare sig uden 59-årige Maradona på sidelinjen.

Fodbold. Landsholdet har ikke tabt med Åge Hareide i 34 kampe, men rekordserien kan få en ende i en af holdets næste optrædener. En af EM-holdets testmodstandere op til slutrunden i 2020 bliver nemlig England på udebane på det ikoniske Wembley Stadium 31. marts. »Vi ser frem til at møde England, som jeg ser som det stærkeste landshold i verden i øjeblikket. Det bliver en vigtig test for vores hold frem mod EM, og vi glæder os til at måle os med nogle af de bedste«, siger Åge Hareide. England scorede 37 gange i EM-kvalifikationen i bare 8 kampe. Landsholdet spiller i dagene op til mødet med englænderne den første landskamp i 2020. Modstanderen er ikke fundet endnu.

Tennis. Frankrig kom tirsdag i problemer i sin første opgave ved Davis Cup-finalerne i Madrid. Japans Yoshihito Nishioka besejrede Gaël Monfils, mens Jo-Wilfried Tsonga vandt over Yasutaka Uchiyama, og så var doublen afgørende. Her viste de højt rangerede doublespecialister Nicolas Mahut og Pierre-Hugues Herbert klasse, da det gjaldt, og sejrede 6-7, 6-4, 7-5 over Yasutaka Uchiyama-Ben McLachlan. Argentina vandt let 3-0 over Chile.

Fodbold. Det danske U21-landshold i fodbold hentede tirsdag sin femte sejr af fem mulige i EM-kvalifikationen. Her vandt danskerne over Malta med 5-1 på hjemmebane på Aalborg Portland Park. Dermed topper de danske spillere gruppe 8 med 15 point efter fem kampe. Malta derimod ligger i bunden af gruppen med kun et enkelt point. Danmark er eneste hold i gruppen, der endnu ikke har sat point til efter sejre over Rumænien, Nordirland, Finland og Ukraine tidligere. Danskerne har 5 point ned til gruppens nummer to, Rumænien.

Foto: Tariq Mikkel Khan Nicki Pedersen vender tilbage til Sheffield Tigers i engelsk speedway.

Nicki Pedersen vender tilbage til Sheffield Tigers i engelsk speedway. Foto: Tariq Mikkel Khan

Speedway. Nicki Pedersen skal i 2020 køre for holdet Sheffield Tigers i den britiske liga, hvor han også tidligere har kørt. Det oplyser den tredobbelte verdensmester i et opslag på Instagram. »Det bliver perfekt at ræse igen i den britiske liga. Jeg har lavet en spændende aftale med Sheffield Tigers, og jeg glæder mig så meget til at se jer britiske fans igen«, skriver Nicki Pedersen.

Fodbold. AaB’s topscorer, Mikkel Kaufmann, har forstrakt et ledbånd i det ene knæ. Det siger den 18-årige angriber til Nordjyske, efter at han blev skadet i en kamp for det danske U19-landshold mod Færøerne lørdag. Han blev klogere på skadens omfang tirsdag, efter at han mandag havde gennemgået en skanning. »Det yderste ledbånd i knæet er forstrakt, men hvor lang en pause det giver, ved jeg ikke endnu. Det må vi se på, når jeg møder ind til træning«, siger Kaufmann til Nordjyske.

Fodbold. Forsvarsprofilen Leonardo Bonucci er blevet 32 år, men han har tilsyneladende ingen planer om at stoppe karrieren i den nærmeste fremtid. Tirsdag skriver Juventus på sin hjemmeside, at Bonucci har forlænget sin kontrakt frem til 2024.