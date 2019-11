Brasilianers langefinger til racistiske tilskuere udløser en spilledags karantæne

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 21. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: SønderjyskE-Mors (m) 2.00 Basketball: Milwaukee-Portland TV3+ 2.15 Am. fodbold: Houston-Indianapolis TV3 Sport 19.00 Håndbold: Magdeburg-Berlin (m) 1.05 Ishockey: NY Islanders-Pittsburgh Eurosport 1 9.00/14.00/19.00 Curling: EM 18.00 Golf: RSM Classic Eurosport 2 11.00/15.40/18.00Tennis: Davis Cup (m)

Fodbold. Efter at have reageret på racistiske tilråb fra Dinamo Kijevs tilskuere, er Shakhtar Donetsks brasilianer Taison blevet tildelt en spilledags karantæne af det ukrainske fodboldforbund, UAF. Efter 77 minutter af kampen 10. november reagerede 31-årige Taison på tilråbene rettet mod ham og landsmanden Dentinho ved at give tilskuerne fingeren og sparke en bold ud mod tribunen, hvorefter han grådkvalt blev trøstet af med- og modspillere. Dommeren beordrede spillerne fra banen, men da de returnerede 5 minutter senere, blev Taison præsenteret for det røde kort. Det har UAF nu fulgt op på med en karantænedag samt en bøde på ca. 150.000 kr. til Dinamo Kijev, der ydermere skal spille en hjemmekamp uden tilskuere.

Fodbold. Lucas Vázquez var netop vendt tilbage til Real Madrids hold efter seks ugers pause på grund af en lægskade, men nu er offensivspilleren atter ukampdygtig. Under vægttræning tabte Lucas Vázquez en håndvægt ned over venstre fod og brækkede storetåen.

Ishockey. Efter syv ligakampe i træk uden sejr har bundholdet Odense fyret cheftræneren Pelle Svensson og erstattet ham med den 36-årige canadier Marc Lefebvre, der tiltræder i næste uge, når Odense møder Rungsted og Aalborg. Indtil da har assistenterne Mads True og Søren Jacobsen ansvaret for holdet i fredagens hjemmekamp mod Frederikshavn.

Fodbold. Brøndby registrerede i tredje kvartal af 2019 en omsætningsrekord lydende på 52 millioner kroner, men det er så også det eneste positive, der er at berette. Forventningen til hele årsregnskabet er justeret voldsomt i den forkerte retning og forventes at lande på et minus på 75-79 millioner kroner. »Samlet set betyder det, at 2019 bliver et meget utilfredsstillende regnskabsår«, siger Brøndby-direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside. For at klare sig igennem den hårde tid nævner Brøndby i forbindelse med kvartalsregnskabet, at man har optaget yderligere lån hos hovedaktionæren Jan Bech Andersen, der ved udgangen af tredje kvartal havde 52,3 millioner kroner samt renter til gode i klubben. Også bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen har lånt klubben penge.

Badminton. Doublen Mads Pieler Kolding/Carsten Mogensen er færdig med Korea Masters. De lokale Won Ho Kim/Kyung Park besejrede i 2. runde de sidste danskere i turneringen med 21-11, 21-16.

Ju-Jitsu. Rebekka Ziska Dahl har for femte år i træk vundet medalje ved VM. I vægtklassen op til 57 kilo kom den 23-årige dansker et skridt nærmere titlen, da hun i Adu Dhabi fik sølv efter fire gange tidligere at have fået bronze. Men sølv er ikke godt nok. »Jeg er ret skuffet over min finalepræstation. Jeg var ikke skarp nok, og det kostede mig guldet. Min modstander og jeg har mødt og vundet over hinanden på skift, så jeg ved, at pladsen øverst på podiet ligeså godt kunne have været min«, siger Rebekka Ziska Dahl i en pressemeddelelse.

Golf. Joachim B. Hansen sneg sig lige akkurat med til European Tour-sæsonfinalen på det alleryderste mandat, og efter 1. runde i Dubai ligger han da også på en placering i det tunge ende af feltet som nummer 41. 74 slag brugte danskeren i 1. runde af prestigeturneringen, hvor der kun er 50 spillere med. Franske Mike Lorenzo-Vera fører med 63 slag foran Rory McIlroy (Nordirland) med 64.

Cykling. Aflysningen af vinterens seksdagesløb i Ballerup Super Arena efterlod et markant tomrum ikke alene for de etablerede vinterbaneryttere, men i høj grad også for et bredt udsnit af dansk cykelsports talenter, der har haft arrangementet på vestegnens velodrom som et væsentligt og højt skattet indslag i sæsonens aktiviteter. Det råder Dansk Bicycle Club bod på ved at afvikle et tredagesløb fra 7. til 9. februar, hvor alle rytterkategorier kommer i aktion. Til elitens parløb har DBC allerede sikret sig deltagelse af den danske europamester i disciplinen og den nationale mester på landevej Michael Mørkøv. Denne er i øvrigt også hovedpersonen sammen med landevejsverdensmesteren Mads Pedersen ved DBC’s traditionelle 100 km nytårsparløb i Ballerup lørdag 28. december, hvor de to udgør par nr. 7.

Fodbold. Spillerne i de to bedste hollandske rækker strejker i det første minut af weekendens kampe som reaktion på, at Excelsior Rotterdams-spilleren Ahmad Mendes Moreira i søndags blev udsat for racisme af tilskuere med tilknytning til klubben Den Bosch. I det minut aktionen varer vil der på storskærme og resultattavler køre meddelelsen: ’Racisme? Så spiller vi ikke’. Sagen har fået international bevågenhed, da de kendte hollandske landsholdsspillere Georginio Wijnaldum og Frenkie de Jong i en landskamp tidligere i denne uge viste deres foragt for de racistiske udskejelser mod Ahmad Mendes Moreira.

Håndbold. København-kvinderne skal op mod de regerende EHF Cup-mestre fra ungarske Siofok i denne sæsons gruppespil. Det står klart efter dagens lodtrækning, hvor danskerne endvidere blev sendt i gruppe med Podravka fra Kroatien og rumænske Magura. Odense skal møde CSM Corona Brasov (Rumænien) samt ERD (Ungarn) og MKS Lublin (Polen), mens Herning-Ikast skal møde tyske Bietigheim, russiske Lada og Storhamar fra Norge.

Curling. Mens de danske kvinder har udspillet deres rolle ved EM i Helsingborg, så er der succes til mændene. Skipper Mikkel Krause og co. besejrede torsdag formiddag Tyskland med 7-5 i den sidste kamp i indledende runde og er efter fem sejre nu klar til semifinalerne. Her venter der i aften kl. 19 et opgør mod Schweiz, mens ubesejrede Sverige møder Skotland.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er på ny på overarbejde i forbindelse med racistiske udskejelser i Østeuropa. Denne gang forlyder det, at Uefa efterforsker racisme rettet mod den svenske angriber Alexander Isak i forbindelse med Sveriges sejr i EM-kvalifikationen i Rumænien i sidste uge. Dommeren stoppede kortvarigt opgøret på Arena Nationala, hvor der næste sommer skal afvikles fire EM-kampe, hvilket gør det hele ekstra prekært for Uefa. Der falder en afgørelse 12. december. Rumænien er i forvejen under særlig observation i Uefa, da holdets fans tidligere er blevet straffet for racisme i EM-kvalifikationen, hvor der har været racismesager i blandt andet Ungarn, Slovakiet og Bulgarien.