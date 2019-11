Tidligere FCK-målmand får fire dages karantæne efter rødt kort

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Robin Olsens udvisning fem minutter før slutfløjtet i Serie A-kampen mod Lecce kommer nu til at koste den tidligere FC København-målmand fire spilledages karantæne. Den svenske landsholdsmålmand, der spiller for Cagliari, blev vist ud efter at have været i klammeri med Lecces Gianluca Lapadula. Olsen sparkede bolden langt væk, da Lapadula havde scoret på straffespark, og derfor kom de to spillere op at toppes. Lapadula fik også det røde kort, hvilket er blevet takseret til to spilledages karantæne. I alt var der tre udvisninger i kampen, da Cagliaris Fabrizio Cacciatore også blev vist ud. Kampen endte 2-2.

Fodbold. Premier League-klubben Brighton forlænger kontrakten med cheftræner Graham Potter, som klubben hentede i Swansea inden sæsonen. Det skriver Brighton på sin hjemmeside. Kontrakten med Potter løber nu til 2025.

Fodbold. Leverkusen var klart bedst i Champions League-kampen på udebane mod Lokomotiv Moskva og vandt fortjent 2-0. Det tyske hold blev sat i gang af et russisk selvmål i 1. halvleg, og efter pausen satte holdet trumf på med et kanonmål af Sven Bender. Han flugtede flot bolden i kassen efter at bolden var løftet ind i feltet. Med sejren kan Leverkusen i teorien stadig avancere fra gruppespillet.

I tirsdagens anden tidlige kamp spillede Galatasaray og Club Brugge 1-1 efter en dramatisk slutning. Hjemmeholdet førte 1-0 på et mål af Adem Buyuk i 1. halvleg, men i sidste minut udlignede Krepin Diatta. Det skabte så meget ballade at både målscorer og holdkammeraten Clinton Mata blev vist ud. Alligevel holdt Brugge den tyrkiske modstander stangen.

Ishockey. Danmarksmestrene fra Rungsted Seier Capital er tilbage på sejrssporet i Metal Ligaen. Tirsdag aften vandt det nordsjællandske ishockeyhold med 6-2 på udebane over bundproppen Odense Bulldogs, og dermed fik Rungsted vasket sidste uges beskæmmende 0-6-nederlag til Esbjerg Energy af sig. Esbjerg vandt for tredje kamp i træk, da vestjyderne på hjemmebane slog Rødovre Mighty Bulls med 4-1.

Håndbold. De danske VM-kvinder åbner VM-turneringen i Japan på lørdag mod Australien, der er en ganske overkommelig opgave. Sidste test kastede et nederlag af sig – til en et japansk mandskab fra Konan High School, der ifølge TV2 Sport sejrede 27-26. »Vi gav alt for mange kontramål. Vi sløsede lidt angrebsmæssigt. De spillede noget offensivt, og det skulle vi lige vænne os til. At spille mod nogle hurtige spillere. Det var specielt. Men virkelig fed træning«, siger landsholdsspiller Stine Bodholdt til TV2 Sport efter mødet med de japanske gymnasiedrenge.

Fodbold. Politiet i Spanien har tirsdag anholdt ni personer i en sag om matchfixing i spansk fodbold. De ni personer er alle mistænkt for at fixe kampe i den næstbedste række i Spanien og er en del af ’Operation Oikos’, der blev indledt mod matchfixing i spansk fodbold i maj i år, hvor både spillere og ledelsespersoner blev anholdt, skriver Ritzau. De nye anholdelser sker i forbindelse med, at en klub i den næstbedste række er mistænkt for i juni 2017 at have betalt spillere fra et modstanderhold for at sikre, at klubben nåede avancement fra playoffkampene om oprykning.

Motorsport. Med omkring 35-50 millioner kroner på lommen er det nu muligt at blive den lykkelige ejer af den Ferrari, Michael Schumacher sad i, da han vandt formel 1-verdensmesterskabet i formel 1 tilbage i 2002. Det er autionsfirmaet Sothebys, der har den knaldrøde racer under hammeren, og en del af overskuddet fra salget går til fonden ’Keep Fighting’, der støtter formål indenfor kultur, undervisning, videnskab og sundhed.

Alpint. Ragnhild Mowinckel går glip af hele den alpine skisæson på grund af en korsbåndsskade Nordmanden, der vandt to sølvmedaljer ved vinter-OL i Pyeongchang sidste år, rev i sit korsbånd over i marts. Efter en lang periode med genoptræning var hun klar til at stå på ski igen, men under træningen fik hun igen en alvorlig knæskade.

Fodbold. Hvor skal han mon hen, Zlatan Ibrahimovic? Svenskeren, som en højtstående leder fra den amerikanske MLS-liga tidligere i denne måned sagde havde skrevet kontrakt med AC Milan, sår nu tvivl om, hvor fodboldfremtiden ligger. 38-årige Ibrahimovic har udsendt en video, hvor en trøje fra Stockholm-klubben Hammarby figurerer. På bagsiden af trøjen står der ’Ibrahimovic’. Hverken i opslagets beskrivelse eller i videoen uddybes det, hvad angriberen vil signalere med videoen.

Fodbold. Viborg FF har indgivet en anmeldelse om bedrageri. Midt- og Vestjyllands Politi vil overfor Ritzau dog ikke bekræfte hvem der er blevet anmeldt, eller om sagen handler om den tragikomiske hollænder Bernio Verhagen. Til gengæld vil Viborg FF gerne bekræfte, at kontrakten med Bernio Verhagen nu er historie. »Vi har for nuværende ikke yderligere kommentarer, da vores fokus er på at afslutte sæsonen på bedst mulig vis på torsdag mod Vejle«, siger Nicolai Kristensen, kommunikationsansvarlig i Viborg FF, til Ritzau.