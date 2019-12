Schmeichel passeret for første gang i 6 uger, men vinder på VAR-dom langt inde i tillægstiden

Fodbold. Voldsomt regnvejr og oversvømmelser har ført til aflysning af den franske semiklassiker mellem Monaco og Paris SG i Ligue 1. En ny spilledato er endnu ikke fundet.

Håndbold. København Håndbold fra kvindernes bedste række er en dundrende underskudsforretning. Ifølge en pressemeddelelse kom klubben ud af sæsonen 2018/19 med et underskud på hele 9 millioner kroner. Klubbens ledelse betegner resultatet som »stærkt utilfredsstillende«, skriver Ritzau.

Dressurridning. Cathrine Dufour skabte et flot resultat, da hun vandt sæsonafslutningen for de 10 bedst placerede på verdensranglisten. I den såkaldte Saab Top 10, der blev redet i Stockholm, slog Dufour på den knap 17-årige Atterupgaards Cassidy den tyske dressurdronning Isabell Werth, der ellers var mødt op med sin bedste hest Weihegold.

Motorsport. Formel 1-holdet Toro Rosso kommer fra næste sæson til at køre under navnet Alpha Tauri. Det skriver Den Internationale Bilunion (FIA), der lørdag har offentliggjort en liste over navnene på de startende hold i 2020-sæsonen. Toro Rosso er ejet af Red Bull. Det nye navn, Alpha Tauri, er et modebrand, der også er ejet af det østrigske energidrikselskab.

Håndbold. Frankrigs håndboldkvinder vandt VM i 2017 og EM i 2018, men holdet er i problemer efter de to første kampe ved dette års VM i Japan. Der var spænding og høj intensitet til det sidste, da det søndag morgen dansk tid blev 19-19 i en tæt kamp mod Brasilien. Pointdelingen betyder, at både Frankrig og Brasilien står tilbage med et point for to kampe efter nederlag i åbningskampene. Tre kampe resterer for hvert hold i det indledende gruppespil, hvorfra tre hold går videre.

Skisport. Thomas Dressen sejrede, da mændene gennemførte sæsonens første World Cup-løb i styrtløb lørdag i Lake Louise i Canada. Tyskerens tid lød på 1 minut og 46,81 sekunder, og han vandt foran italienske Dominik Paris. Schweizerne Beat Feuz og Carlo Janka fik samme tid og delte tredjepladsen.

Basketball. Houston Rockets udklasserede natten til søndag dansk tid Atlanta Hawks 158-111 på hjemmebane, og det kunne texanerne i høj grad takke profilen James Harden for. Harden stod for 60 af holdets point. Det er fjerde gang i karrieren, at han har nået den imponerende pointtotal - samme antal gange som legendariske Michael Jordan. Kun NBA-legenderne Wilt Chamberlain med 32 kampe og Kobe Bryant med seks er gået fra banen med mindst 60 point på kontoen flere gange i NBA-historien.