Superligaens 18. runde: Midtjyder knækker bundhold og holder kurs mod titlen

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning





FC Midtjylland-Silkeborg 2-1

1-0 Emiliano Marcondes (15) 2-0 Rasmus Nicolaisen (73) 2-1 Emil Holten (85)





FC Midtjyllands dominans i Superligaen fortsatte mandag aften, hvor bundproppen Silkeborg blev besejret med 2-1 på MCH Arena.

Gæsterne kunne ikke stille meget op over for det stærke tophold, som uden at folde sig ud var ganske overlegent kampen igennem.

Emiliano Marcondes og Rasmus Nicolaisen scorede FCM’s mål, og trods Silkeborgs sene reducering ved Emil Holten var hjemmeholdets sejr aldrig reelt i fare.

FCM med syv sejre på stribe

FCM er med resultatet oppe på imponerende syv sejre i træk, og der er dermed igen syv point ned til FC København på andenpladsen.

Silkeborg har fortsat blot vundet en enkelt kamp i sæsonen og ligger på sidstepladsen.

At der var tale om en kamp mellem top og bund, var ikke til at få øje på i kampens indledning, hvor FCM slet ikke formåede at lægge det forventede pres på gæsterne.

Alligevel kom hjemmeholdet foran efter et kvarters spil, hvor Emiliano Marcondes modtog en bold i feltet og nemt kunne heade den i nettet.

Efter scoringen satte FCM sig på spillet og formåede endelig at presse Silkeborg i bund. Erik Sviatchenko kom tæt på med et skud på stolpen, men stillingen ved pausen var 1-0.

Mangel på skarphed

FCM’s frontangriber Sory Kaba og forsvarsspilleren Rasmus Nicolaisen kom til de første store chancer i anden halvleg, men skarpheden svigtede.

Knap 20 minutter før tid faldt afgørelsen, da Rasmus Nicolaisen igen gik med frem på en dødbold og denne gang formåede at sende bolden i nettet.

Silkeborgs Emil Holten fik bragt spændingen tilbage i opgøret fem minutter før tid, men FCM lukkede af og holdt gæsterne fra flere chancer.

FCM er med sejren sikker på at overvintre på Superligaens førsteplads.

SUPERLIGA Runde 18 Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 1-1 Søndag FCK-Brøndby 2-1 Randers-Sønderjyske 3-0 Horsens-OB 2-1 Esbjerg-AGF 1-2 AaB-Hobro 1-1 Mandag 19.00 FCM-Silkeborg 2-1 Stillingen

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix AaB's Rasmus Thelander (yderst th.) scorer selvmål i kampens start i opgøret ellem AaB og Hobro.

AaB's Rasmus Thelander (yderst th.) scorer selvmål i kampens start i opgøret ellem AaB og Hobro. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB-Hobro 1-1

0-1 Rasmus Thelander (selvmål 5) 1-1 Tom Van Weert (9)





Søndag aften forlængede Hobro sin stime uden sejre til ni kampe i Superligaen, da holdet spillede 1-1 i det nordjyske opgør mod AaB.

Resultatet kunne hjemmeholdet være mindst tilfreds med, da aalborgenserne var det dominerede af de to jyske hold.

Bolden blev gang på gang ført på tværs af banen lige uden for feltet, men hjemmeholdet havde problemer med at bryde Hobros kompakte defensiv.

Til gengæld forsøgte gæsterne at straffe AaB på omstillinger.

Få minutter inde i kampen kom gæsternes Imed Louati til en chance. Men AaB-målmand Jacob Rinne kom ud i en direkte duel med angriberen og sendte bolden til hjørnespark.

Kort efter fik AaB-midtstopper Rasmus Thelander hovedet på Christian Cappis’ dødbold og lavede selvmå, så Hobro kom foran 1-0.

AaB svarede dog tilbage kort efter. Anfører Lucas Andersen sendte midtbanekollegaen Patrick Olsen i dybden, og herfra fandt han Tom van Weert i feltet.

Angriberen udplacerede Jesper Rask i mål til 1-1.

Halvvejs inde i første halvleg fik hollænderen endnu en stor chance, men her parerede Rask det hårde skud.

Efter pausen fortsatte AaB med at presse på, mens gæsterne holdt skansen gennem en defensiv pragtpræstation i Aalborg.

Dermed har Hobro hentet fire point i ligaen siden 15. september.





Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Mustapha Bundu spillede kun lidt over en halv time i Esbjerg.

Mustapha Bundu spillede kun lidt over en halv time i Esbjerg. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg-AGF 1-2

0-1 Mustapha Bundu (9) 1-1 Patrick Egelund (84) 1-2 Mustafa Amini (90)





På et langskudsmål dybt inde i tillægstiden hentede AGF alle tre point, da aarhusianerne søndag på udebane vandt 2-1 over Esbjerg i Superligaen.

Esbjerg havde ellers udlignet til 1-1 ti minutter forinden, men det blev altså gæsterne, der til sidst kunne juble over den fjerde ligasejr i træk.

Den blev en realitet, da Mustafa Amini i det 93. minut hamrede bolden i mål fra distancen.

Mustapha Bundu scorede AGF’s første mål i begyndelsen af første halvleg, mens indskiftede Patrick Egelund udlignede for Esbjerg med sin første superligascoring.

Sejren var særdeles kærkommen for AGF, som dermed strøg forbi Brøndby på tredjepladsen.

AGF har efter sejren 32 point, mens det for Esbjerg var noget af en kold klud i ansigtet, og Esbjerg har dermed stadig 13 point som næstsidst.

Allerede efter ni minutter kom AGF i front.

Et indkast blev dårligt clearet af Esbjergs forsvar, og så kunne Mustapha Bundu helt ugeneret fra sin placering nær straffesparkspletten score sit ottende sæsonmål. Mustapha Bundu blev derefter udskiftet i 35. minut.

Esbjerg var tæt på at udligne fem minutter senere, men fra en spids vinkel kunne angriber Mohammed Dauda ikke udplacere William Eskelinen i AGF-målet.

En for kort aflevering tilbage til Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg havde nær resulteret i endnu et AGF-mål, men målmanden fik afværget forsøget fra gæsternes Patrick Mortensen.

Det var lige før, at Esbjerg scorede direkte på et hjørnespark med et kvarter igen, men Eskelinen fik afværget forsøget, mens presset mod AGF tog til.

Efter 84 minutter fik Esbjerg så endelig udlignet, da indskiftede Patrick Egelund scorede sit første superligamål på et skud fra kanten af feltet.

Det lignede derfor en pointdeling i Esbjerg, men i tillægstiden dukkede Amini så op med sin flade afslutning, og bolden strøg i mål, og AGF kunne juble over 2-1-sejren.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix Bjarke Jacobsen, AC Horsens, jublede forståeligt efter sin scoring til 2-1 i kampen mod OB.

Bjarke Jacobsen, AC Horsens, jublede forståeligt efter sin scoring til 2-1 i kampen mod OB. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Horsens-OB 2-1

0-1 Bashkim Kadrii (23 straffe) 1-1 Marco Lund (61, selvmål) 2-1 Bjarke Jacobsen (65)





OB’s drømme om en plads i top-6 i Superligaen led et knæk, da fynboerne søndag eftermiddag tabte med 1-2 ude mod AC Horsens.

Gæsterne førte ellers med 1-0 ved pausen, men et uheldigt selvmål af forsvarsspilleren Marco Lund satte Horsens i gang, og hjemmeholdet fik vendt kampen på fire minutter.

Med nederlaget er OB på syvendepladsen, mens Horsens overhalede Sønderjyske og lagde sig på tiendepladsen med sejren.

Første halvleg var en intens en af slagsen, hvor Horsens pressede mest på og havde godt styr på OB.

De fremmødte tilskuere fik ikke mange chancer at varme sig på i decemberkulden, og hver gang det så ud til at blive farligt, løb det ud i sandet for begge mandskaber.

Efter 22 minutter fik gæsterne dog en gylden mulighed for at bringe sig foran, da Horsens-backen Michael Lumb begik et klodset straffespark.

Straffesparket tog OB-angriberen Bashkim Kadrii sig af, og han sparkede sikkert OB foran med 1-0.

Kort før pausefløjt fik OB en stor chance for at bringe sig på 2-0, da kantspilleren Troels Kløve driblede forbi Horsens-målmanden Matej Delac, men Kløves afslutning blev blokeret foran mål af en forsvarsspiller.

I anden halvleg blev den intense forestilling vendt fuldstændigt på hovedet.

Det tunge Horsens-pres gav nemlig pote efter en times spil, da OB’s forsvarsspiller Marco Lund var uheldig at lave selvmål efter et hjørnespark, og dermed var stillingen 1-1.

Kort efter blev det også 2-1 til hjemmeholdet, da bolden havnede for fødderne af Bjarke Jacobsen efter et indkast.

Det tvang OB til at tage kontrollen over kampen, og gæsterne kom frem til flere fine muligheder, men heldet var ikke med fynboerne.

Horsens havde også mulighederne for at lukke kampen, men bolden ville ikke i mål.

Det endte derfor 2-1 til Horsens, som tager en ekstremt vigtig sejr i bunden.





Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Saba Lobjanidze lukkede kampen i sidste minut med målet til 3-0.

Saba Lobjanidze lukkede kampen i sidste minut med målet til 3-0. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers-Sønderjyske 3-0

1-0 Nikola Mirkovic (14, selvmål) 2-0 Vito Hammershøj-Mistrati (46) 3-0 Saba Lobjanidze (90).





Sønderjyske er nu oppe på seks ligakampe i træk uden sejr, efter at holdet søndag tabte 0-3 på udebane mod Randers FC i Superligaen.