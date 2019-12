Judotræner sendes fem år i fængsel for overgreb på teenagepiger efter vild flugt

En dobbelt olympisk mester bliver indhentet af sine tidligere ugerninger, der især gik ud over to piger, han trænede i starten af dette årtusind.

Den dobbelte olympiske judomester Peter Seisenbacher fra Østrig blev mandag idømt en femårig fængselsstraf for seksuelle overgreb på to unge piger, som han har været træner for.

En østrigsk domstol har fundet Seisenbacher skyldig i flere overgreb, der fandt sted i perioden 1999-2004. De to kvinder rejste sagen mod deres tidligere træner i 2013.

Domstol tror på ofre

Peter Seisenbacher har gennem hele forløbet nægtet sig skyldig og har hævdet, at kvinderne har opdigtet en historie om overgreb. Sagens dommer, Christoph Bauer, betegner dog ofrene som »... yderst troværdige«.

»Vi har på intet tidspunkt haft indtryk af, at de to kvinder lyver, eller at de har forsøgt at narre os ved at præsentere et komplot«, siger Christoph Bauer ifølge nyhedsbureaet AP.

Peter Seisenbachers advokat har til gengæld givet udtryk for, at man overvejer at appellere afgørelsen.

Den dømte, der er 59 år, startede sin karriere som judotræner efter en meget succesrig karriere som aktiv, hvilket blandt andet indbragte ham to OL-guldmedaljer i 1980’erne.

Peter Seisenbacher er dømt for seksuelt overgreb på en af pigerne i 1999, da hun var 11 år, og han fortsatte sine overgreb på hende frem til 2002. Han skulle ifølge AP også have begået overgreb på en 13-årig pige i 2004. Han har i sagen ydermere været tiltalt for et forsøg på overgreb på en 16-årig elev under en træningslejr i Kroatien i 2001.

Fanget efter flugt

Retssagen har været forsinket i næsten tre år, fordi Peter Seisenbacher flygtede ud af Østrig og ikke mødte frem i retten i 2016.

Han blev i august 2017 arresteret i Ukraine, men løsladt før en forventet udlevering til Østrig, og derefter igen arresteret, da han forsøgte at krydse den ukrainsk-polske grænse på et falsk pas for tre måneder siden.