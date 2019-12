Nu er det nok: Napoli-træner straffer sine spillere med træningslejr efter flop

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Napoli-træner Carlo Ancelotti griber i værktøjskassen for at få sit hold ud af den resultatmæssige krise, som holdet befinder sig i aktuelt i den italienske Serie A. Efter søndagens nederlag på 1-2 hjemme til Bologna beordrer Ancelotti spillerne på træningslejr forud for lørdagens udekamp mod Udinese. Det er bare en måned siden, at spillerne senest blev straffet med lignende tiltag for dårlige resultater. Således skabte det stor uro, da præsident Aurelio De Laurentiis i raseri efter 1-2-nederlaget ude mod AS Roma 2. november beordrede trup og trænerstab på ’ritiro’ – en tvungen træningslejr og hotelophold – i en uge. Metoden er almindelig kendt i italiensk fodbold, når resultaterne svigter. Træner Carlo Ancelotti luftede sin uenighed, men rettede ind. Da holdet få dage efter havde spillet 1-1 hjemme mod Salzburg i Champions League, begik spillerne imidlertid mytteri mod præsidenten. De nægtede at stige på bussen, som skulle fragte dem til hotellet igen. I stedet tog de hjem.

Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix 32-årige Lionel Messi scorede sit 9 ligamål i denne sæson i weekenden.

32-årige Lionel Messi scorede sit 9 ligamål i denne sæson i weekenden. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Fodbold. Lionel Messi blev matchvinder i den spanske storkamp mellem hjemmeholdet Atlético Madrid og gæsterne fra Barcelona, der sejrede 1-0 på den argentinske troldmands scoring i 86. minut. Det var med en velplaceret afslutning, han sendte bolden forbi en chanceløs Jan Oblak i Madrid-målet. »Vi føler, at skæbnen var hård ved os«, siger Atlético-spilleren Saúl Ñiguez, inden han hyldede mesteren: »Vi spillede fremragende, og Barcelona havde næsten ingen chancer. Men når Messi dukker op, så er han i stand til at gøre hvad som helst, og han fik det til at se så let ud. Det er derfor, han er den bedste«. Barcelona fører nu La Liga på bedre målscore end Real Madrid. Begge hold har 31 point. Der er Clásico 18. december.

Byggeri. Investorer melder sig parate til at skyde 500 mio. kr. i nyt stadion i Aarhus, såfremt en række kriterier opfyldes. Det er Salling Fondene og rigmanden Henrik Lind fra Lind Invest, der er villige til at bygge i Aarhus. »Vi synes, at tiden er kommet til at sikre et smukt og banebrydende stadion i absolut verdensklasse«, siger Jens Bjerg Sørensen fra Herman Sallings Fond ifølge Ritzau. Projektet indledes i det nye år, hvor der bruges fem millioner kroner på at etablere en projektorganisation. Arbejdet går formentlig i gang mellem 2021 og 2023.

Stadionkapaciteten på Aarhus-projektet er foreløbigt ukendt, men i stadionbyggebranchen ligner 500 mio. kr. ikke specielt meget. Fodboldklubben Malmö FF fik bygget nyt stadion for 10 år siden. Pris for en arena med plads til 22.500 tilskuere: ca. 590 mio. kr. Sveriges største stadion, Friends Arena i Stockholm med plads til ca. 54.000 tilskuere, blev færdigbygget i 2012 til en pris på ca. 2,2 mia. kr. Da Danmarks største stadion, Parken, i 1991-1992 gennemgik en større renovering, kostede det ca. 650 mio. kr. Indeksreguleret svarer det til en nutidig pris på ca. 1 mia. kr.

Fodbold. Serie A er igen blevet sat under midlertidig ledelse, da de 20 klubber ikke har kunnet blive enige om at pege på en ny præsident. Ingen kandidat har været i stand til at samle de nødvendige 14 stemmer, hvilket gør, at Mario Cicala, der er leder af det italienske fodboldforbunds kontrolkomite, tirsdag vil overtage ledelsen som en nødforanstaltning. Det kiksede præsidentvalg kommer, mens Serie A i forvejen står i negativt lys på grund af en stribe racismesager og en strid om tv-rettigheder. Gaetano Micciche trak sig som præsident i november som følge af en undersøgelse af hans valg sidste år.

Tennis. Den japanske profil Kei Nishikori har ansat hviderusseren Max Mirnyi som en del af sit team for sæson 2020. Mirnyi, der også har kælenavnet ’The Beast’, spillede 22 år på ATP Tour, hvor han bl.a. erobrede 52 doubletitler. Nishikori, som i forvejen har Michael Chang som træner, har på grund af en albueskade ikke spillet turneringer siden US Open, men gør comeback under den kommende holdturnering ATP Cup, hvor Japan bl.a. skal op imod Spanien med Rafael Nadal på holdet.

Tennis. Den 31-årige spanier Roberto Bautista Agut, der sluttede denne sæson med sin hidtil højeste rangering som nr. 9, vil aldrig glemme 2019. For det første besejrede han to gange den serbiske stjernespiller Novak Djokovic. For det andet måtte han under Wimbledon udskyde sin polterabend på Ibiza, da han overraskende nåede semifinalen i London. For det tredje mistede han sin far under Davis Cup-finalestævnet i Madrid (mistede sin mor i 2018), hvorefter han forlod det spanske mandskab, men gjorde comeback i finalen med en sejr i sin single og dermed bidrog til den spanske triumf. Og i den forgangne weekend er han blevet gift med Ana Bodi Tortosa.

Fodbold. En ny overenskomst er på plads for kontraktspillerne i Danmark. Divisionsforeningens Arbejdsgiverforening og Spillerforeningen er blevet enig om en aftale, der gælder i de kommende fem et halvt år. Væsentlige tiltag er sket på området for såkaldte trainees – unge spillere, der er i gang med deres fodbolduddannelse – samt uddannelsesrådgivning, jobrådgivning og håndtering af fodboldkarrieren. »Man kan sige, at aftalen sikrer, at der nu er endnu større fokus på dem, der er på vej ind og ud af kontraktfodbolden, hvilket er to vigtige transitioner for mennesket bag fodboldspilleren og derfor vigtigt at have opmærksomhed på«, siger Jeppe Curth, formand i Spillerforeningen.