Wilczek er en enmandshær, der samtidig udstiller Brøndbys store problem

Da Awer Mabil gjorde det til 1-0 efter en dyb stikning til Sory Kaba, der derefter lagde bolden fladt på tværs, lignede det bestemt ikke Wilczek og Brøndbys dag. Der var ikke nok offensiv kvalitet.

Den mørke side

Alt sammen gjorde det bare mere imponerende, at Wilczeks navn alligevel endte med at blive brølet ud gennem højtalerne af stadionspeakeren efter endnu en scoring, da han mødte Johan Larssons indlæg med stor kraft.

Få minutter derfter viste Wilczek dog også sin mørke side. Her var han ved at komme op at toppes med Sory Kapa. Det kunne være gået galt. For nogle gange sætter publikumsfavoritten sig over holdet.

Som da han fik et tåbeligt rødt kort mod Randers i efteråret. Her stangede Wilczek Randers’ Kevin Conboy, efter at sidstnævnte var gået hårdt ind i en tackling. Det var unødvendigt, efter at han havde lavet to scoringer, der hjalp Brøndby til at gå fra at være nede med 0-2 til at vinde 5-2.

Og det endte også med at blive en mørk aften for Wilczek og Brøndby mod FC Midtjylland. 8 minutter før tid kunne Erik Sviatchenko og holdkammeraterne nemlig juble over Frank Onyekas sejrsmål. Et sejrsmål, der indkapslede Brøndbys kompleks. Wilczek scorede og blev udnævnt som kampens spiller, men Brøndby tabte.

»Det var en af sæsonens hårdeste kampe. Det er altid svært at komme til Brøndby, fordi fansene er gode og hjælper dem så meget på vej«, sagde Awer Mabil til 3+.