»Det er en tragedie«: Rusland græder over fire års udelukkelse

Der er bred enighed blandt idrætsledere og interessenter verden over: Den fire år lange udelukkelse af Rusland, som Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) bestyrelse enstemmigt besluttede mandag formiddag, er helt på sin plads.

I Rusland var reaktionerne på af en anden karakter.

Her følger reaktioner i kølvandet på udelukkelsen, der blandt andet udelukker nationen Rusland fra OL i Tokyo i 2020 og vinter-OL i 2022.

Ruslands statsdoping Sanktionerne

At Rusland som nation udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år. Herunder blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

At kun russiske atleter, der kan bevise, at de ikke har været en del af dopingprogrammet, må deltage i store idrætsevents. Det sker i så fald under neutralt flag.

At Rusland i de kommende fire år ikke må byde på eller få tildelt store idrætsevents.

At Rusland skal fratages værtskabet for alle de events, landet skulle afvikle i løbet af de næste fire år – med mindre det af praktiske årsager er umuligt at flytte værtskabet til et andet land.

At det russiske flag ikke må vaje i forbindelse med store idrætsevents i en fireårig periode.

At russiske regeringsrepræsentanter ikke må vise sig til store idrætsbegivenheder som eksempelvis OL og VM.

At ingen ledende medlemmer af den russiske olympiske komité i en fireårig periode må deltage ved OL eller ved andre store idrætsevents.

At det russiske antidopingagentur (Rusada) bliver erklæret non-compliant, hvilket betyder, at landet ikke lever op til Wadas standarder og retningslinjer.

Wada anbefaler desuden de enkelte sportsforbund at udelukke Rusland fra diverse verdensmesterskaber. Om Rusland eksempelvis udelukkes fra VM i fodbold i Qatar 2022 er endnu uklart.

Derimod får sanktionerne ikke indflydelse på Ruslands deltagelse og værtskab for EM i fodbold næste sommer.

Rusland kan inden for tre uger appellere Wadas afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol, CAS. Ritzau Vis mere

------------

»Ruslands manglede reaktion gennem årene har haft store konsekvenser for atleter både i og uden for Rusland. Det skal have ekstraordinært hårde konsekvenser, når der bliver snydt og manipuleret i en størrelsesorden, som Rusland har gjort«.

»Vi skal værne om en ansvarlig eliteidræt - både i Danmark og internationalt. Det betyder blandt andet, at vi skal slå meget hårdt ned på doping og i særlig grad beskytte atleter mod statsstyret doping, som vi har set i Rusland«.

Lone Hansen, direktør i Team Danmark

------------

»Jeg er ikke tilfreds med den beslutning, vi har truffet. Men det var så langt, vi kunne gå«.

»Wadas afgørelse betyder, at vi kan opleve flere hundrede russiske udøvere både i Tokyo og i Beijing«.

»Det er ikke nogen straf eller reaktion, som svier på nogen som helst måde«.

Linda Hofstad Helleland, norsk parlamentsmedlem og afgående vicepræsident i Det Internationale Antidopingagentur (Wada)

------------

»Beslutningen fra Wadas eksekutivkomité var forventet. Jeg er ikke overrasket over, at det var enstemmigt. Det billede, som jeg så ved det seneste Wada-møde, var nogenlunde det samme. Så vidt jeg har forstået, var der ingen af eksekutivkomitéens medlemmer, der sagde noget for at støtte Rusland«.

Margarita Pakhnotskaya, næstformand i Det Russiske Antidopingagentur (Rusada).

------------

»Det er en tragedie… Der er ingen chance for at vinde denne sag i retten«.

Jurij Ganus, formanden for Det Russiske Antidopingagentur (Rusada)

------------

»Set med vores briller er det en fin, hård straf, som vi synes, er på sin plads. Vi er glade for, at Wada handler enstemmigt. Alle er enige om at sende et meget stærkt signal til russerne, der dybest set har drevet gæk med os de senere år«,

»Jeg vil skyde på, at russerne appellerer til Den Internationale Sportsdomstol, CAS, så derfor har vi nok ikke hørt det sidste til sagen, men det her er en god start«.

Morten Mølholm Hansen, Adm. direktør i Danmarks Idrætsforbund.

------------

»Det var det eneste mulige udfald, Wadas bestyrelse kunne træffe, for at forsikre atleter og publikum«.

»Når det så er sagt, er det ikke nødvendigvis afslutningen. Hvis Rusada appellerer afgørelsen til Cas, skal det afsluttes hurtigst muligt med henblik på OL og de paralympiske lege i Tokyo«.

Nicole Sapstead, formand for Det Britiske Antidopingagentur (Ukad)

Ritzau/Pol