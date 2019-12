Wozniackis allersidste stop bliver Royal Arena

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 10. december DR 1 7.00 Håndbold: Rusland-Montenegro (k) 12.30 Håndbold: Sverige-Rumænien (k) TV 2 Sport 10.00 Håndbold: Japan-Spanien (k) 19.45 Ishockey: Biel-Frölunda 1.00 Basketball: Philadelphia-Denver 4.00 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Inter-Barcelona TV3 Sport 13.55 Fodbold: U19, Chelsea-Lille 15.55 Fodbold: U19, Inter-Barcelona 18.55 Fodbold: RB Salzburg-Liverpool 21.00 Fodbold: Chelsea-Lille 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Montreal TV3 Max 18.55 Fodbold: Napoli-Genk 21.00 Fodbold: Ajax-Valencia Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Scottish Open

Tennis. Caroline Wozniacki stopper karrieren og siger farvel efter Australian Open i januar, men danskeren meddeler nu, at hun også spiller en afskedskamp i Danmark. Det bliver 18. maj, hvor superstjernen og veninden Serena Williams er modstanderen i en opvisningskamp i Royal Arena. »Tiden er kommet, hvor jeg stopper min karriere, og jeg glæder mig utrolig meget til at spille min allersidste kamp på hjemmebane foran et så stort publikum. Det bliver noget helt specielt, og en dag jeg ser virkelig meget frem til«, oplyser Wozniacki i en pressemeddelelse.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) sanktionering af Rusland med fire års karantæne fra VM-stævner og OL er politisk motiveret og i strid med de olympiske regler. De synspunkter fremlagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, ifølge Ritzau mandag i Paris. Putin antyder, at Rusland vil anke afgørelsen til sportens højesteret, CAS. »Der er intet at bebrejde Ruslands Olympiske Komité for, og hvis ikke der er det, så bør landet kunne deltage i sportsbegivenheder under eget flag«, siger Putin.

Håndbold. Et hold, der måske kan se frem til udelukkelse fra det kommende OL i Tokyo, er det russiske landshold for kvinder. Ved VM i Japan sejrede Rusland tirsdag 35-28 mod Montenegro i mellemrunden og er nu det første mandskab til at sikre sig semifinaleplads og dermed medaljekampe. Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har endnu ikke meldt ud, hvordan det har tænkt sig at forholde sig til Wadas sanktioner mod Rusland.

Golf. Den nordirske stjerne Rory McIlroy har sagt nej til at spille en European Tour-turnering i Saudi-Arabien i slutningen af januar. Selv ikke ca. 17 millioner kroner i startpenge kan lokke ham til staten, der gennem årtier er blevet kritiseret for manglende menneskerettigheder. »Det er ikke en turnering, som vil interessere mig. Der ligger 100 procent noget moralsk bag«, siger McIlroy ifølge Ritzau og tilføjer: »Man kan godt sige, at der er mange lande - ikke bare Saudi-Arabien - som vi spiller i, hvor der er en grund til ikke at være med. Men for mit vedkommende, så vil jeg bare ikke afsted«.

Fodbold. Så kom sejren. Efter to kampe i træk uden sejr og en trænerfyring var der omsider bonus til Arsenal. Mandag aften sejrede den midlertidige manager Fredrik Ljungberg 3-1 med sine tropper på udebane i Premier League mod West Ham. »Det betyder så meget for spillerne. De har været under enormt pres, og man har kunnet se det i deres præstationer«, siger Ljungberg ifølge Ritzau og tilføjer: » Man har kunnet se, at spillerne har været lidt nede, og man kunne se lettelsen i omklædningsrummet«.

Håndbold. Hvis de danske kvinder ved VM i Japan sikrer sig billet til OL-kvalifikationen i marts 2020, så satser Dansk Håndbold Forbund på, at turneringen skal afvikles på dansk grund. »Vi har budt ind på OL-kvalifikationen og har gjort, hvad vi skulle. Det er en udgift at afholde, men det har vi prioriteret, fordi vi virkelig gerne vil det her. Vi vil så gerne have damelandsholdet helt op i toppen igen«, siger sportschef Morten Henriksen til Ritzau.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 4-1 i Columbus’ 5-2-sejr over Lars Eller og Washington i NHL.