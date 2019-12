Både Axelsen og Antonsen har trods to nederlag stadig chancen for at komme videre

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 12. december TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 20.00 Håndbold: Skjern-Holstebro (m) 2.00 Basketball: Boston-Philadelphia 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 2.15 Amerikansk fodbold: Baltimore-Jets TV3 Sport 19.00 Håndbold: Füchse Berlin-Kiel (m) 1.05 Ishockey: Tampa Bay-Boston 6’eren 18.55 Fodbold: FC København-Malmö FF Eurosport 1 13.45/22.55 Snooker: Scottish Open 18.55 Fodbold: Dinamo Kijev-Lugano 21.00 Fodbold: Rangers-Young Boys Eurosport 2 14.00 Tennis: Diriyah Cup 18.55 Fodbold: Standard Liége-Arsenal 21.00 Fodbold: Manchester U-AZ Alkmaar



Badminton. Selv om både Anders Antonsen og Viktor Axelsen tabte for anden gang i sæsonfinalen i Guangzhou, har de begge chancen for at avancere, når de fredag spiller deres tredje gruppekamp. Verdensetteren Kento Momota vandt 19-21, 21-15, 21-15 over Antonsen, der går videre med en 2-0-sejr over Wang Tzu Wei, hvis Momota også vinder sin tredje kamp. Betingelserne er de samme for Viktor Axelsen efter nederlaget på 12-21, 21-12, 21-15 til verdens nummer to, Tien Chen Chou. Axelsen mangler at møde indoneseren Anthony Sinisuka Ginsing og er afhængig af, at Tien Chen Chou vinder 2-0 over kineseren Chen Long.

Golf. USA har kun tabt President’s Cup én af de 12 gange, holdmatchen mod resten af verden undtagen Europa er afviklet, men det internationale hold fik en stærk start i Melbourne. Tiger Woods er spillende kaptajn og sikrede sammen med Justin Thomas USA’s eneste sejre i førstedagens fem fourballs, så stillingen er 4-1 til det internationale hold med sydafrikaneren Ernie Els som kaptajn. Fredag spilles fem foursomes,lørdag fire fourballs og søndag 12 singler.

Håndbold. Mens den danske landsholdsspiller Morten Olsen og holdkammeraterne i bundesligaklubben Hannover-Burgdorf trænede før torsdagens kamp i Ludwigshafen sneg uindbudte gæster sig ind i omklædningsrummet og forsynede sig med blandt andet mobiltelefoner, skriver Bild. Tyvene er formentlig kommet ind gennem en bagdør i hallen, og de fik let adgang til omklædningsrummet og værdigenstandene, da døren ikke var låst.

Fodbold. Salzburgs norske angrebsstjerne, Braut Erling Haaland, er på vej til den tyske Bundesliga. Den østrigske klubs sportschef, Christoph Freund, bekræfter overfor tyske og østrigske medier, at Haaland har været på besøg hos både Borussia Dortmund og Salzburgs søsterklub RB Leipzig. Freund siger desuden, at Liverpool fører samtaler med japaneren Takumi Minamino om et skifte.

Olympisk. Tahiti skal hjælpe Paris med OL-værtskabet i 2024. Hovedøen i den franske koloni i Stillehavet, Fransk Polynesien, skal stå for at facilitere konkurrencerne inden for surfing. Det skriver organisationen bag OL i Paris på Twitter. Tahiti ligger 15.000 kilometer fra den franske hovedstad og blev valgt fremfor strande i det sydvestlige Frankrig og Bretagne. Konkurrencerne vil finde sted i Teahupoo, som kan prale af nogle af de største bølger på mændenes World Tour.

Fodbold. For første gang i 45 år rykker Lillestrøm ud af norsk fodbolds bedste række, Eliteserien. Som tredjesidst skulle Lillestrøm spille to kampe mod nr. 3 fra 1. division, Start Kristiansand, er vandt 2-1 på hjemmebane. I returkampen førte Lillestrøm 4-0, men på tre mål af Martin Ramsland fra 76. til 82. minut sikrede Start sig den samlede sejr på flest udebanemål.

Fodbold. AC Horsens har forlænget lejeaftalen med FC Midtjylland af Ayo Simon Okosun, så han nu bliver i Horsens til sommeren 2020.