Genskabt data fælder dopede russiske guldmaskiner

FAKTA Direkte sport i tv DR1 10.00 Håndbold-VM: Rusland-Holland (k) 12.30 Håndbold-VM: Norge-Spanien (k) TV 2 Sport 06.00/14.00 Badminton: Sæsonfinale 19.30 Ishockey: Rungsted-Aalborg 01.00 Basketball: Miami-LA Lakers 04.00 Badminton: World Tour Finals TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-FC Nordsjælland 21.45 Dart: VM 02.05 Ishockey: Dallas-Vegas TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-Hannover 96 20.30 Fodbold: Hoffenheim-Augsburg Eurosport 1 11.20/14.15 Skiskydning: World Cup 12.50 Snowboard: World Cup 15.40 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Scottish Open Eurosport 2 12.45 Snooker: Scottish Open 18.50 Freestyle: World Cup 22.35 Kælk: World Cup (k) Vis mere

Doping. To russiske OL-guldvindere i skiskydning skal formentlig snart til at aflevere vundne medaljer tilbage. Ifølge den tyske tv-station ARD er Jevgeny Ustjugov (guld 2010 på 15 km og og 2014 i stafet) og Svetlana Sleptsova (guld 2010 i stafet) de første atleter, der er blev navngivet som individuelle dopingsyndere i forbindelse med den gigantiske datamanipulationsaffære, der i mandags førte til, at Rusland som nation er blevet udelukket fra VM-stævner og OL i de kommende fire år. »Vi har beviserne og vi har slået fast, at der er blevet slettet data. Og vi har delvist formået at genskabe data«, siger Günter Younger fra Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) ekspertgruppe til ARD. Det Internationale Skiskydningsforbund (IBU) vil nu få overdraget al relevant materiale til sager mod Ustjugov og Sleptsova. »Beviserne er gode«, siger Günter Younger. Ustjugov stoppede sensationelt karrieren som 29 årig efter vinter-OL i Sotji, mens Sleptsova faldt gevaldigt i niveau fra 2011 og frem til sit karrierestop i 2017.

Fodbold. Liverpool holder godt fast på klubbens succesfulde manager, Jürgen Klopp, med en kontrakt frem til sommeren 2024. Premier Leagues øjeblikkelige førerhold har fredag forlænget aftalen med den 52-årige tysker, der i denne sæson har ført storklubben på kurs mod det første engelske mesterskab i tre årtier. »Da jeg kom hertil i efteråret 2015, følte jeg, at vi var perfekte for hinanden. Nu føler jeg, at det var en undervurdering«, siger Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside. Og i Glasgow har en tidligere Liverpool-profil også forlænget sin kontrakt til 2024: Steven Gerrard har skrevet under på at fortsætte som Rangers FC-manager.

Skiskydning. Norske Johannes Thingnes Bø sikrede sig trods en enkelt skydefejl sin 40. sejr i World Cuppen, da han sejrede på 10 km i Hochfilzen i Østrig. Franske Simon Desthieux var 7,8 sekunder efter på andenpladsen. Russiske Alexander Loginov blev nummer tre.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) åbner sag mod FC København på grund af brug af pyroteknik i forbindelse med Europa League-kampen mod Malmö FF torsdag. Det oplyser FCK på sin hjemmeside. - Uefa har nu åbnet en sag mod klubben, og vi afventer behandlingen af den, lyder det på hjemmesiden. FCK er tidligere blevet straffet af Uefa for samme forseelse, men det har altså ikke stoppet brugen af pyroteknik på tribunerne.

Badminton. Danmark er ikke repræsenteret i semifinalerne ved sæsonfinalerne i kinesiske Guangzhou. Det sidste danske håb, Anders Antonsen, skulle vinde sin sidste gruppekamp fredag i to sæt for at gå videre, men efter at have vundet første sæt tabte han andet sæt til Tzu-Wei Wang fra Taiwan. Derefter gik spillerne i gang med det tredje sæt, som altså var uden betydning. Det blev dog Antonsen, der tog det med cifrene 21-12.

Fodbold. David Boysen med en fortid i blandt andet Lyngby og Brøndby faldt tidligere på efteråret om med hjerteproblemer midt under en ligakamp i den bedste israelske fodboldrække. Den 28-årige kantspiller, der optræder for bundholdet Nes Tziona, fortæller til Tipsbladet, at problemerne opstod i en kamp mod Bnei Yehuda. Boysen havde forud for hændelsen ikke spillet fuld tid i mere end et år, og det var ifølge ham selv årsagen til, at han faldt om henimod slutningen af opgøret. »Jeg kunne slet ikke trække vejret, og det var selvfølgelig en utrolig skræmmende oplevelse. Skæbnen ville, at min familie var inde og se kampen, og de blev selvfølgelig meget bange, da jeg blev kørt væk i ambulance, men alt gik heldigvis godt«, siger David Boysen til tipsbladet.dk

Håndbold. Anføreren for Mors-Thys mænd, Søren Nørgaard, stopper efter denne sæson i den nordjyske klub. Det oplyser Mors-Thy på sin hjemmeside. Den 31-årige fløjspiller har gennemgået en operation i skulderen og er ukampdygtig i resten af sæsonen.

Foto: 50090 Johan Nilsson/tt/Ritzau Scanpix Uenighed om kursen skiller nu Malmö FF-træner Uwe Rösler (tv.) fra klubben og dens sportschef Daniel Andersson. Her ses de ved fredagens pressemøde.

Fodbold. Malmö FF skiller sig af med cheftræner Uwe Rösler dagen efter svenskernes udesejr mod FC København i Europa League. På et pressemøde oplyser den svenske klub, at Rösler er fortid. Klubben fortæller, at ledelsen og Rösler er uenige om den fremtidige retning for klubben. Sæsonen i Allsvenskan er for længst afsluttet og endte med en andenplads, et point efter Djurgården, der vandt guld. Torsdagens kamp i Parken var derfor den sidste i år. Allerede forud for den svenske 1-0-sejr, der betød, at Malmö FF gik videre som etter fra gruppespillet foran FCK, gik der rygter i medierne om, at kampen ville blive Röslers sidste. Det er langtfra første gang, at ledelsen i Malmö skiller sig af med en træner ovenpå en succes. I 2016 gjorde danske Allan Kuhn den skånske klub til svensk mester, men blev efterfølgende fyret.

Idrætspolitik. Danmarks Idrætsforbund gik glip af prisen som ’Årets sportsorganisation’ kåret af Peace & Sport. Titlen gik i stedet til Saint-Omer Cricket Club Stars for at have samlet unge flygtninge fra Afghanistan og Pakistan med det formål at bryde det anspændte forhold blandt og omkring migranter i Hauts-de-France-provinsen.

Golf. Thorbjørn Olesen må vente til maj næste år, før han kender udfaldet af sin sag i det britiske retssystem. Ved en høring fredag i Isleworth Crown Court erklærede han sig uskyldig i tre forhold, han er tiltalt for som følge af en flyvetur fra Nashville til London 29. juli. Allerede i september blev det bestemt, at en eventuel retssag skulle begynde 11. maj og vare i fem dage. Det blev bekræftet ved fredagens høring. Sagen kunne være blevet afgjort allerede fredag, hvis Olesen havde erklæret sig skyldig de tre forhold, han er tiltalt for. Han er tiltalt for ’sexual assault om a female’, hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, ’assault by beating ’, som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.