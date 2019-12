FCK taber i Parken til Malmö, men går videre alligevel

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FC København er for sjette gang klar til et europæisk knockoutfase efter et gruppespil, men de hvidklædte spillere blev efterladt med en underlig fornemmelse.

Malmö FF vandt 1-0 på et uheldigt selvmål af Sotirios Papagiannopoulos, der blev ramt i brystet af et hovedstød fra Arnor Traustason efter 77 minutter.

Nederlaget blev dog uden betydning i forhold til at gå videre i turneringen, da Lugano uden at have noget at spille for opnåede 1-1 ude mod Dinamo Kijev, der først fik udlignet i det sidste overtidsminut.

Således forløb kampen i Parken ifølge Ritzaus livedækning:

Ritzau