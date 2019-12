Den spanske klassiker underholder, men ender uden mål

Fodbold. Som den yngste nogen siden og som første udlænding i ti år er norske Erling Braut Håland fra RB Salzburg blevet kåret som årets spiller i Østrig. 19-årige Hålund har foreløbigt scoret 29 mål i 27 kampe i denne sæson og været den helt store komet i Champions League med 8 mål. Erling Braut Håland er sat i forbindelse med et skifte til Manchester United.

Fodbold. Chefen for den italienske Serie A, Luigi De Siervo, erkender at organisationen begik en brøler, da der blev lanceret en ny kampagne mod racisme. Den kunstner, som Serie A havde valgt til at illustrere kampagnen, brugte tre ansigter af aber som blikfang. Et lidt bizart valgt, eftersom abelyde er en af de hyppigste racistiske provokationer, man kan høre på italienske arenaer, lød meldingen fra flere storklubber, herunder AC Milan og AS Roma. »Jeg indser nu, at det var uhensigtsmæssigt«, siger ligadirektør Luigi De Siervo. Kunstneren Simone Fugazzotto forsvarer ifølge BBC sit værk. »Vi er alle aber«, siger han. Serie A meddeler, at en kommende kampagne mod racisme nu i stedet vil blive lanceret i slutningen af februar.

Dart. Engelske Fallon Sherrock er den første kvinde, der har vundet en kamp ved PDC World Darts Championship. I Alexandra Palace i London slog hun tirsdag landsmanden Ted Evetts 3-2 i sæt og skrev darthistorie. »Jeg har vist, at vi kan spille mod mændene og slå dem«, sagde den 25-årige englænder ifølge Ritzau efter kampen, hvor Sherrock var bagud, men kom stærkt tilbage. »Jeg kan ikke tro det. At gøre dette på den største scene af dem alle, wow. Jeg er så glad for, at jeg kan fortsætte (i turneringen, red.)«, fortsatte Fallon Sherrock. PDC World Darts Championship er blevet afviklet siden 1994. Den samlede præmiesum til fordeling blandt de 128 deltagere er ca. 22 millioner kroner, heraf 4,4 millioner til vinderen.

Fodbold. AaB har hyret norske Inge André Olsen fra Stabæk som ny sportschef i klubben. Han tiltræder senest 1. april 2020.

Badminton. Japaneren Kento Momota rundede 2019 af med at vinde sæsonfinalen. Han kom dermed op på en samlet præmieindtægt i 2019 på 3,6 millioner kroner. Det er ifølge Det Internationale Badmintonforbund rekord.

Fodbold. Den japanske landsholdsspiller Takumi Minamino er ifølge BBC blot et lægetjek og en underskrift fra at kunne kalde sig Liverpool-spiller. Wingen fra Salzburg i Østrig er angiveligt til lægetjek i klubben onsdag og skifter per 1. januar for lige knap 70 millioner kroner.

Olympisk. Når de anslåede 100 danske OL-atleter sammen med 10.000 andre skal kæmpe om medaljer i Tokyo i 2020, kommer det til at ske for fulde huse. Fra Japan forlyder det, at efterspørgslen på billetter til konkurrencerne i de 33 sportsgrene langt overstiger det antal billetter, der er til rådighed. Ca. 7,8 millioner billetter vil blive udbudt, men alene ud fra registreringerne fra indbyggerne i Japan vil der kunne sælges omkring 60 millioner billetter, skriver AP. Også para-OL ser ud til at blive for udsolgt hus. 2,3 millioner billetter regner OL-arrangørerne ved at sælge.