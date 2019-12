Tottenham-chef kan godt se Eriksen i konkurrerende engelske klub

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Onsdag 18. december TV 2 20.00 Fodbold: Barcelona-Real Madrid TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Aarhus-Holstebro (m) 20.30 Håndbold: Bjerringbro-Skjern (m) 3.30 Basketball: Dallas-Boston TV3 Sport 13.30/22.30 Dart: VM 18.30 Fodbold: Leverkusen-Hertha Berlin 20.30 Fodbold: Freiburg-Bayern M. 1.05 Ishockey: New Jersey-Anaheim TV3 Max 20.45 Fodbold: Oxford-Manchester City 6’eren 20.45 Fodbold: Manchester U.-Colchester Eurosport 2 20.45 Fodbold: Everton-Leicester

Fodbold. Christian Eriksen kan til sommer forlade Tottenham Hotspur på en fri transfer, så hvis London-klubben skal tjene penge på den danske landsholdsspiller, er den eneste mulighed at sælge ham i januar. Og det kan måske blive aktuelt at sælge Eriksen til en engelsk rival. Det siger Tottenham-chef Daniel Levy i et interview med London Evening Standard. »Vi er helt ærligt ikke bange for at handle med vores rivaler«, siger Daniel Levy således til avisen.

Fodbold. FC København-angriberen Dame N’Doye bliver sendt på vinterpauseferie med en fysioterapeut. »Vi sender en med ham i ni-ti dage, så der ikke bliver noget dovenskab«, siger FCK-manager Ståle Solbakken til Ekstra Bladet. Den 35-årige senegaleser skal »mere op i omdrejninger«, som Solbakken udtrykker det. Dame N’Doye har døjet med flere skader i efteråret.

Håndbold. Tyskland må klare sig ved EM i januar uden højre back Fabian Wiede, der skal gennemgå en skulderoperation. Den 25-årige Füchse Berlin-spiller blev ved VM i januar udtaget til turneringens stjernehold. I forvejen er det tyske hold hårdt plaget af skader og må udover Wiede undvære playmaker Martin Strobel, Simon Ernst og Tim Suton

Skiskydning. Den norske stjerne Johannes Thingnes Bö dropper tre World Cup-løb i januar. Den 26-årige Bö skal være far for første gang og prioriterer at være sammen med sin kone Hedda Klovstad Dähli og det nyfødte barn i stedet for i løjpen.

Cykling. Ineos har indgået et samarbejde med Formel 1-holdet Mercedes. Det skriver begge parter på deres hjemmesider ifølge Ritzau. De to skal arbejde sammen om at udvikle nye metoder inden for maskinteknik og dataanalyse. Mercedes vandt i år både konstruktørernes og kørernes mesterskab i formel 1 med Lewis Hamilton bag rettet. Team Ineos har syv gange vundet Tour de France.

Cykling. Caleb Ewan har forlænget sin kontrakt med Lotto Soudal, så den løber indtil slutningen af 2022. Det skriver det belgiske cykelhold onsdag på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Den australske sprinter vandt i år tre etaper i Tour de France. Holdet forlænger også med Jasper De Buyst og Roger Kluge.

Fodbold. Sidste torsdags opgør mellem FC København og Malmö FF har skabt utilfredshed i den svenske klub over måden, det danske politi tacklede en gruppe Malmö FF-fans på. Nu vil den svenske klub have det danske politi til en evalueringssamtale, meddeler klubben, der erklærer sig uforstående over, at politiet blandt andet brugte tåregas mod tilhængere på vej mod Parken. Ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl, affærdiger kritikken. »Jeg synes, klubben skulle bruge sin energi på at bearbejde de hooligan-problemer, den ganske tydeligt har i Malmø i stedet for at rejse denne her kritik«, siger han til Ritzau og tilføjer: »Men jeg møder meget gerne op, og jeg medbringer meget gerne videodokumentation fra København, så ledelsen i Malmö FF kan se, hvordan deres fans agerer ude i virkeligheden«.

Fodbold. Det 19-årige målmandstalent Mads Hermansen har forlænget kontrakten med Brøndby IF til sommeren 2024.

Fodbold. Som den yngste nogen siden og som første udlænding i ti år er norske Erling Braut Håland fra RB Salzburg blevet kåret som årets spiller i Østrig. 19-årige Hålund har foreløbigt scoret 29 mål i 27 kampe i denne sæson og været den helt store komet i Champions League med 8 mål. Erling Braut Håland er sat i forbindelse med et skifte til Manchester United.

Fodbold. Chefen for den italienske Serie A, Luigi De Siervo, erkender at organisationen begik en brøler, da der blev lanceret en ny kampagne mod racisme. Den kunstner, som Serie A havde valgt til at illustrere kampagnen, brugte tre ansigter af aber som blikfang. Et lidt bizart valgt, eftersom abelyde er en af de hyppigste racistiske provokationer, man kan høre på italienske arenaer, lød meldingen fra flere storklubber, herunder AC Milan og AS Roma. »Jeg indser nu, at det var uhensigtsmæssigt«, siger ligadirektør Luigi De Siervo. Kunstneren Simone Fugazzotto forsvarer ifølge BBC sit værk. »Vi er alle aber«, siger han. Serie A meddeler, at en kommende kampagne mod racisme nu i stedet vil blive lanceret i slutningen af februar.

Dart. Engelske Fallon Sherrock er den første kvinde, der har vundet en kamp ved PDC World Darts Championship. I Alexandra Palace i London slog hun tirsdag landsmanden Ted Evetts 3-2 i sæt og skrev darthistorie. »Jeg har vist, at vi kan spille mod mændene og slå dem«, sagde den 25-årige englænder ifølge Ritzau efter kampen, hvor Sherrock var bagud, men kom stærkt tilbage. »Jeg kan ikke tro det. At gøre dette på den største scene af dem alle, wow. Jeg er så glad for, at jeg kan fortsætte (i turneringen, red.)«, fortsatte Fallon Sherrock. PDC World Darts Championship er blevet afviklet siden 1994. Den samlede præmiesum til fordeling blandt de 128 deltagere er ca. 22 millioner kroner, heraf 4,4 millioner til vinderen.