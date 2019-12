Fodboldspiller og journalist om Premier League: Mens klubberne tæller milliarder, overlader de forfald og urinsøer til folket

Premier Leagues rigdom er et skinnende spejl af et dysfunktionelt engelsk samfund, hvor meget få har sygt meget og rigtig mange forsvindende lidt. Dette er første del af den professionelle fodboldspiller Anders Lindegaard og journalist Christian Mohr Boisens essay om England, fodbold og penge.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

And, you know, there’s no such thing as society«.