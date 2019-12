Topklub fyrer Jan Pytlick efter grim pokallussing

Amerikansk fodbold. Baltimore Ravens har slået en 41 år gammel holdrekord i den nordamerikanske NFL-liga. Holdet med quarterback Lamar Jackson i spidsen har slået holdrekorden for flest yards løbet i grundspillet. I løbet af kampen mod Pittsburgh Steelers søndag aften i sidste runde af grundspillet overtog Ravens rekorden fra New England Patriots, der i 1978 løb for 3.165 yards i sæsonen. Det antal blev passeret, da Ravens’ running back Gus Edwards, der fik en større rolle grundet Mark Ingrams skade, løb for ni yards tidligt i anden periode. Ravens, der søndag spillede med en lang række reserver, løb for hele 223 yards i sejren over Steelers. Dermed lyder den rekorden nu på 3.296 yards.

Ishockey. Rødovre Mighty Bulls stillede op til udekampen mod Rungsted Seier Capital uden tilskuere. Det var straffen for den ballade, som tilskuere lavede i Rødovres hjemmekamp mod Rungsted fredag aften. I fredagens kamp i Metal Ligaen vandt Rungsted 2-0, og søndag var forskellen på de to hold endnu mere tydelig. Rungsted vandt over lokalrivalen med cifrene 4-0.