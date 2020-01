Højbjerg besejrer Eriksen, pragtmål af Leicester og iraner på saksespark

Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix Sejren til Marius Lindvik var den fjerde norske ud af otte mulige i Garmisch-Partenkirchen.

Skihop. Den traditionelle nytårsskihop i Garmisch-Partenkirchen fik norsk vinder, da den 21-årige Marius Lindvik satte bakkerekord med 143,5 meter i første hop og dernæst nåede ud på 136 meter. Det gav nordmanden den første World Cup-sejr foran tyskeren Karl Geiger, der sprang 141,5 og 132 meter. »Jeg har ikke ord. Det er helt sygt. At jeg formåede at lave et så godt hop også i anden omgang er bare helt utroligt. Nu er jeg bare så sindssygt glad«, sagde Marius Lindvik til NRK. Polakken Dawid Kubacki blev nummer tre foran japaneren Ryoyu Kobayashi, der sidste år vandt alle fire konkurrencer i firbakketurneringen, i år vandt den første i Oberstdorf og fører World Cuppen sammenlagt.

Cykling. Verdensmesteren i cykelcross Mathieu van der Poel indledte det nye år, som han sluttede det gamle. Efter i mandags i Bredene at have vundet for 28. gang i sine 29 starter i 2019, diskede han på den første dag i 2020 op med en ny suveræn triumf, da han krydsede målstregen 23 sekunder foran den nærmeste rival belgieren Eli Iserbyt i den sjette af de otte afdelinger i den gennemgående sæsonkonkurrence DVV trofee i den belgiske by Baal. Den væsentligste forskel i den 24-årige hollænders optræden var, at han kørte i en ny trikot. Hans hold har nemlig skiftet navn til Alpecin-Fenix, efter at en tysk shampooproducent og et italiensk møbelfirma er trådt til som hovedsponsorer. Dermed råder det mandskab, der også tæller danske Lasse Norman Hansen over et budget på cirka 75 mio. kroner, hvilket rent økonomisk i landevejs-sammenhæng bringer dem tæt på WorldTour-niveau.

Fodbold. Den 24-årige midtbanespiller Julian Weigl har fået indfriet sit ønske om en ny klub og skifter efter 171 kampe for Borussia Dortmund til Benfica i Portugal.