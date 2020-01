Sygdom holder Niklas Landin ude af dansk EM-trup

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Tennis: ASB Classic (k) 9.00 Badminton: Malaysia Masters 18.15 Håndbold: Frankrig-Portugal (m) 20.30 Håndbold: Sverige-Schweiz (m) 3.00 Tennis: ASB Classic (k) TV3+ 18.30 Indendørs fodbold: KMD Cup TV3 Sport 18.45 Hurtigløb på skøjter: EM 1.35 Ishockey: Detroit-Ottawa TV3 Max 20.45 Fodbold: Rennes-Marseille Xee 21.00 Fodbold: Sheffield U.-West Ham Eurosport 1 9.50/13.40 Nordisk komb.: World Cup 14.20 Skiskydning: World Cup 17.55 Skihop: World Cup Vis mere

Håndbold. Håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget 15 af de spillere, der lørdag tager hul på EM med åbningskampen mod Island, og her er målmandsstjernen Niklas Landin ikke iblandt. Dansk Håndbold Forbund (DHF) har offentliggjort truppen på sin hjemmeside. I et opslag på Twitter skriver forbundet desuden, at Landin døjer med sygdom. Han kan dog blive indlemmet i den danske trup lørdag, hvor spiller nummer 16 offentliggøres. DHF skriver, at landstræneren inden klokken 9 lørdag morgen skal vælge den sidste spiller til truppen. Truppen består fredag aften kun af en målmand, som er Jannick Green.

Håndbold. Ved EM-turneringen kom der fredag aften gang i gruppe D og F som Danmarks gruppe E parres med i mellemrunden. Og i gruppe D leverede Portugal, der er med ved en slutrunde for første gang i 14 år, en sensation af de helt store. Portugiserne besejrede i Trondheim nemlig det mest vindende hold det seneste kvarte århundrede, Frankrig, med 28-25 (12-11). Frankrig skal nu ud i en knald eller fald-kamp mod Norge søndag. I gruppe F slog Slovenien Polen 26-23.

Fodbold. Den 30-årige landsholdsanfører Simon Kjær meldes på vej til AC Milan. Det er Ekstra Bladet, der mener at vide, at Kjær, der er ejet af Sevilla, men uden succes har været udlejet til Atalanta i den italienske Serie A det seneste halve år, skal spille sig i EM-form i den skrantende storklub. AC Milan har i dette transfervindue også skrevet kontrakt med svenske Zlatan Ibrahimovic.

Atletik. Verdens stærkeste nation på mellem- og langdistanceløb er på ramt af en dopingsag. Den tidligere verdensrekordholder og OL-bronzevinder i mændenes maraton, kenyaneren Wilson Kipsang Kiprotich, er suspenderet for brud på antidopingregulativerne. Det oplyser Athletics Integrity Unit i en kortfattet meddelelse. Det er de såkaldte whereaboutsregler samt manipulation, der har sendt den 37-årige i skammekrogen. Wilson Kipsang Kiprotich har tidligere i karrieren vundet maratonklassikerne i London og New York og hans personlige bedste tid på 2.03,13 timer er alletiders 6. bedste. Over kenyanske atleter de seneste fem år blevet dømt for at have brudt antidopingreglerne.

Olympisk. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) er efter fem års fravær igen en del af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Fifa-præsident Gianni Infantino blev fredag valgt som IOC-medlem - 63 stemte for optagelsen, mens 13 stemte imod optagelsen af chefen for det tidligere så korruptionsplagede forbund. Også formanden for Den Japanske Olympiske Komité, Yasuhiro Yamashita, samt præsidenten for Det Internationale Tennisforbund (ITF), David Haggerty, er nye medlemmer – med henholdsvis én og fire stemmer mod sig.

Badminton. Viktor Axelsen skulle fredag forsøge at komme videre fra kvartfinalen i Malaysia Masters, da han mødte den rutinerede kineser Chen Long. Danskerens åbning var forrygende, da han overlegent tog første sæt 21-11. Chen Long kom dog flot tilbage og snuppede andet sæt 21-12, og i afgørende sæt var der hård kamp om initiativet. Det slap Axelsen bedst fra og tog sejren hjem med 22-20 efter en meget intens og nervebetonet slutfase. Lørdag er semifinalerne derfor: Kento Momota (Japan)-Lee Zii Jie (Malaysia) og Ka Long Angus (Hongkong)-Viktor Axelsen (Danmark).

Fodbold. Danske fans får kun de belgiske verdensstjerner at se ved EM 2020, når holdet skal i kamp mod Danmark i Parken 18. juni. Det belgiske forbund har nemlig besluttet, at verdensranglistens nummer et skal have basislejr på hjemligt græs i nærheden af Bruxelles lufthavn, hvorfra man hurtigt kan hoppe i fly til København og Sankt Petersborg, hvor Belgien skal spille mod Rusland og Finland.

Tennis. Franske Jonathan Kanar har erkendt at have deltaget i og fået udbetalt 1.500 euro i forbindelse med matchfixing ved en Futures-turnering i Zimbabwe i 2017. Det har ført til en udelukkelse på fire et halvt år, meddeler Tennis Integrity Unit. 25-årige Kanar er nummer 1.494 på verdensranglisten, men har tidligere ligget som nummer 427.

Olympisk. Det har i de senere år været svært at finde værter til vinter-OL, men Salt Lake City, Sapporo og Barcelona har mod på at prøve i 2030, 2034. Det meddeler Den Internationale Olympiske Komité(IOC), der i disse dage er samlet i Lausanne i Schweiz.

Golf. Jeff Winther faldt tilbage, og Rasmus Højgaard klarede ikke cutgrænsen i European Tour-turneringen i Johannesburg i Sydafrika. Jeff Winther er bedst placerede dansker som nummer 30, mens Joachim B. Hansener nummer 59. Rasmus Højgaard leverede fem bogeys og en dobbelt bogey og er sammen med brormand Nicolai Højgaard, Benjamin Poke, Morten Ørum Madsen og Martin Simonsen færdig i turneringen. Finske Tapio Pulkkanen fører.

Tennis. Caroline Wozniacki og Serena Williams er klar til finalen i double i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland efter en sejr på 7-6 (11-9), 6-2 over belgierne Kirsten Flipkens og Alison Van Uytvanck. Parret skal i titelkampen møde enten de unge amerikanere Cori Gauff-Catherine McNally eller dette pars lidt mere rutinerede landsmænd Taylor Townsend-Asia Muhammad. Efter sejren blev Wozniacki-Williams spurgt, hvad de vil sige til at mødes i singlefinalen samme dag, som de skal spille doublefinale. Begge er nået frem til semifinale i singlerækken. »Jeg har prøvet det før med min søster Venus, og vi er stadig rigtig tætte venner, så det regner jeg også med, at Caroline og jeg vil være, uanset hvem der måtte vinde i en eventuel singlefinale«, kom det fra Serena Williams.

Skiskydning. Marte Olsbu Røiseland fra Norge ramte som en af ganske få plet på samtlige skud og sikrede sig via den stabilitet sejren på kvindernes 7,5 km ved World Cuppen i tyske Oberhof. Værtsnationens Denise Herrmann havde én forbier og blev 2’er med et minus på 33 sekunder til Røiseland. På mændenes 10 km skød franske Martin Fourcade fejlfrit og var 25 sekunder foran landsmanden Emilien Jacquelin.

Fodbold. Superligaklubben Hobro og stopperen Frans Dhia Putros har forhandlet om en ny aftale, men er ikke nået til enighed, hvorfor parterne nu skilles.