Liverpool henter den 20. sejr, United-komet scorer og Zlatan scorer også

Fodbold. Brasilianeren Roberto Firmino blev matchvinder, da Liverpool med 1-0 på udebane over Tottenham sejrede for 20 gang af 21 mulige i Premier League i denne sæson og med endnu en gedigen holdindsats samtidigt udbyggede forspringet i toppen til ekstreme 16 point efter bare 21 af 38 kampe. En total på 61 point efter 21 runder er rekord i Premier League. Firmino sparkede ind med venstrebenet tæt under mål, efter at Jordan Henderson og Mohamed Salah havde fået sendt bolden i retning af ham. Christian Eriksen var med fra start for Tottenham, men det var hans afløser Giovani Lo Celso, der kom på banen i 69. minut, der havde London-holdets bedste mulighed for at udligne, men argentineren formåede få meter fra målet at sende bolden forbi opstanderen.

Fodbold. Mens Manchester United gennem sæsonen har skullet forcere mange bump på vejen og langt henad vejen har skuffet klubbens millioner af fans verden over, så er der også positive tendenser. Med 4-0 hjemme over Premier League-bundproppen Norwich tangerede United sæsonens bedste resultat, der kom i stand via scoringer af Marcus Rashford (2), Anthony Martial og den kun 18-årige komet Mason Greenwood. Teenageangriberen scorede sit 9. sæsonmål, da han lukkede med 4-0-målet ved at trykke resolut og fladt af fra kanten af feltet.

Fodbold. Andetsteds i Premier League tabte Kasper Schmeichel og Leicester 1-2 på hjemmebane til Pierre-Emile Højbjerg og Southampton, der således fik revanche for 0-9-afklapsningen tidligere på sæsonen. Manchester City kan dermed generobre andenpladsen efter Liverpool med bare et point søndag mod Aston Villa. Chelsea sejrede 3-0 hjemme over Burnley og er nummer fire.

Fodbold. 38-årige Zlatan Ibrahimovic scorede lørdag i en 2-0-sejr over Cagliari sit første mål siden skiftet til AC Milan. Ibrahimovic spillede fra start på Sardinien og scorede midt i 2. halvleg til slutresultatet, da han sparkede bolden i mål med en velplaceret afslutning efter en flad aflevering ind i feltet fra Theo Hernández. Svenske Ibrahimovic bliver formentlig snart klubkammerat med den danske landsholdsanfører Simon Kjær, der lørdag formiddag var til lægetjek i Milano-klubben.

Fodbold. Landsholdsangriber Martin Braithwaite har været i storform for sin klub Leganés på det seneste, og lørdag aften kom han igen på måltavlen. På udebane i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, scorede Braithwaite to af målene i 4-0-sejren over Murcia fra landets tredjebedste række. Dermed er Leganés videre til næste runde. (Ritzau)

Håndbold. Ungarns mænd har efter den første kamp i Danmarks EM-gruppe E sat sig på førstepladsen. Ungarn vandt en snæver sejr på 26-25 mod Rusland, der scorede fire gange i træk i slutfasen og kom på 25-25, inden de blev slået på et straffekast.

Fodbold. Er der mon en dansk cheftræner i Premier League i næste sæson? I den næstbedste engelske række fører den tidligere Brøndby-træner Thomas Frank sig frem med Brentford. Holdet med syv danske spillere i førsteholdstruppen med Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Mathias Jensen i fremtrædende roller, har haft stor succes den seneste måned. Med lørdagens 3-1-sejr på hjemmebane over Queens Park Rangers har Thomas Frank-holdet hentet 16 af 21 mulige point og er 3’er i Championship med 46 point. Kenneth Zohore scorede kampens første mål for West Bromwich, da holdet med 2-2 på udebane mod Charlton steg til tops i tabellen med 53 point, da Leeds overraskende tabte hjemme mod Sheffield Wednesday.

Fodbold. Den tidligere toptræner Peter Rudbæk stopper til sommer som trænerudviklingschef hos Dansk Boldspil-Union (DBU) efter 15 år på posten. 64-årige Rudbæk siger til DBU’s hjemmeside, at det efter 15 år i jobbet er tid til at give opgaven videre.

Håndbold. Odenses kvinder knuste MKS Lublin i EHF Cup-gruppespillet og scoret på 35 af 45 forsøg i en storsejr på 38-18. Holdet har nu vundet de to første af de seks gruppekampe og ligger til at kunne avancere. Det samme gør Herning-Ikast, som også vandt sin anden kamp i gruppen, da midtjyderne udeslog russiske Lada med 25-20. Værre ser det ud for København Håndbold, som hjemme tabte 26-28 til Podravka Vegeta fra Kroatien. Københavnerne er dermed uden point efter to kampe. (Ritzau)

Fodbold. Arsenal-anfører Pierre-Emerick Aubameyang havde en begivenhedsrig eftermiddag i 1-1-mødet på udebane med Crystal Palace i Premier League. Angriberen scorede til 1-0 i 12. minut, da han prikkede bolden forbi Crystal Palace-målmand Vicente Guaita efter et fornemt opspil, inden han 13 minutter efter Jordan Ayews udligning i 54 blev udvist. Aubameyangs tackling på Max Meyers ankel gav først gult, men efter et VAR-tjek blev det vekslet til et rødt.

Fodbold. Verdens ældste professionelle spiller tager endnu en tørn for Yokohama FC. 52-årige Kazuyoshi Miura, der i 1990’erne lavede 55 mål i 89 landskampe for Japan og tillige spillede i den italienske Serie A, har forlænget aftalen med Yokohama FC. Klubben er netop er rykket op i den bedste japanske række. Angriberen var på banen i tre kampe i sidste sæson og 2020-sæsonen bliver hans 35. som professionel.

Fodbold. Mike Jensen skal efter syv år, 291 kampe og 55 mål for Rosenborg i Norge prøve kræfter med den cypriotiske liga. Midtbanespilleren har indgået en aftale med Cyperns største klub Apoel gældende til sommeren 2021. »Rosenborg og Trondheim kommer altid til at betyde meget for mig - både personligt og fodboldmæssigt. Det var i Rosenborg, jeg etablerede mig på et højt niveau. Det var der, jeg beviste, at jeg er god nok«, siger Mike Jensen, der har spillet 7 A-landskampe og er hentet til Cypern af den tidligere Rosenborg-træner Kåre Ingebrigtsen.

Golf. Der er ringe udsigter til en dansk topplacering i South African Open. Jeff Winther og Joachim B. Hansen går søndag ind til sidste runde i henholdsvis fem og fire slag under par. Winther gik tredje runde i et slag over par, mens Hansen var et enkelt slag bedre og sluttede i par. De to danskere er placeret på en delt 45.-plads og en delt 59.-plads. Louis Oosthuizen, der er på hjemmebane, fører 15 slag under par. (Ritzau)

Fodbold. FC Barcelona må undvære Luis Suárez på ubestemt tid. Angriberen fra Uruguay skal søndag opereres i højre knæ, oplyser klubben. Det er menisken, som volder Suárez problemer.