Simon Kjær får lyndebut for AC Milan og spiller første kamp i halvanden måned

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 15. januar TV 2 20.30 Håndbold: EM, Rusland-Danmark TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 18.15 Håndbold: EM, Island-Ungarn (m) TV3+ 20.45 Fodbold: Manchester U-Wolves TV3 Sport 21.00 Fodbold: Monaco-Paris SG 1.35 Ishockey: Montreal-Chicago Eurosport 1 8.00 Tennis: Australian Open 13.00 Snowboard: World Cup 14.20 Skiskydning: World Cup (k) 15.50+19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 6.00 Tennis: Kooyong Classic 9.00 Tennis: Adelaide International (m) 14.00 Snooker: London Masters Vis mere

Fodbold. To dage efter sit skifte fra Atalanta fik Simon Kjær debut for sin nye klub, AC Milan, der vandt 3-0 over Spal i den italienske pokalturnering, Coppa Italia. Simon Kjær spillede de første 82 minutter for AC Milan, inden han satte sig ud på reservebænken, hvor han tog plads ved siden af Zlatan Ibrahimovic, der blev sparet. Det var Simon Kjærs første officielle kamp siden 26. november, da han var med til at vinde 2-0 over Dinamo Zagreb. Krzysztof Piatek, Samu Castillejo og Theo Hernández scorede målene, der sender AC Milan videre til en kvartfinale mod Torino.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic på AC Milans bænk under slutningen på pokalkampen mod Spal.

Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic på AC Milans bænk under slutningen på pokalkampen mod Spal. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix





Håndbold. Randers HK har forlænget aftalen med cheftræner Niels Agesen, der skal stå i spidsen for klubbens kvindehold frem til 2025. I den første kamp efter kontraktforlængelsen tabte Randers på hjemmebane til Odense med 34-25.

Fodbold. Christian Eriksen er indstillet på at skifte fra Tottenham til italienske Inter, men klubberne er ikke enige om overgangssummen, skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge avisens oplysninger har Inter tilbudt Eriksen en fireårig kontrakt gældende fra sommer, men Milano-klubben er villig til at lægge et halvt år oven i aftalen, hvis man kan få danskeren allerede nu - for 10 millioner euro, ca. 74 millioner kroner. Eriksen bebudede allerede i juni sidste år, at han vil væk fra Tottenham. »Hvis hans beslutning er at forlade os, skal han gøre det med oprejst pande. Det havde han i dag«, sagde Tottenham-manager José Mourinho ifølge Reuters efter at Eriksen tirsdag spillede 90 minutter i pokalsejren over Middlesbrough.

Fodbold. Den amerikanske MSL-klub Colorado Rapids har for de kommende to år lejet Younes Namli af russiske Krasnodar, hvor kantspilleren i denne sæson har scoret 1 mål i 10 ligakampe. 25-årige Namli forlod AB i 2015 og spillede dernæst i Holland for Heerenveen og PEC Zwolle.

Fodbold. En spansk-italiensk handel forgylder FC Nordsjælland. Napoli har købt midtbanespilleren Stanislav Lobotka af Celta Vigo, hvilket udløser et større millionbeløb til Farumklubben, hvor den slovakiske landsholdsspiller spillede 62 kampe fra 2015 til 2017.

Fodbold. 45-årige Charles Akonnor, der spillede 53 kampe for AC Horsens fra 2005 til 2007, er udpeget som ny landstræner i hjemlandet, Ghana.

Svømning. Jeanette Ottesen opnåede endnu en andenplads ved Fina Champions Swim Series i Shenzen, da hun i 50 meter butterfly kun blev overgået af Ranomo Kromowidjojo. Med 25,78 sek. var hollænderen et halvt sekund hurtigere end den 32-årige dansker, der med 26,20 sek. var mindre end et sekund fra den danske rekord, der i 2013 gjorde hende til verdensmester. Italieneren Elena Di Liddo (26,69 sek.) og svenskeren Michelle Coleman (27,20 sek.) var de to øvrige i Shenzen, hvor hvert løb kun har fire deltagere. Næste stævne i serien afvikles i Beijing lørdag og søndag.

Badminton. Ved Indonesia Masters leverede Line Kjærsfeldt en kæmpe præstation, da hun i 1. runde sendte verdensranglistens nummer et, Chen Yu Fei fra Kina, ud af turneringen. Danskeren, der er nummer 29 i verden, sejrede 21-18 og 21-14. Modstanderen i 2. runde hedder Beiwen Zhang. Amerikaneren er rangeret som nummer 35. Viktor Axelsen er videre til 2. runde efter sejr mod det nu 36-årige ikon Lin Dan fra Kina. Lin Dan er nede som nummer 18 på verdensranglisten og blev besejret 21-12, 21-14. Nu venter indoneseren Shesar Hiren Rhustavito på Axelsen. Også 4.-seedede Anders Antonsen er videre med 21-10, 21-18 over sydkoreaneren Son Wan Ho. Hans Kristian-Vittinghus og Rasmus Gemke er ude efter nederlag til henholdsvis Zhao Jun Peng og Kenta Nishimoto. Jan Ø. Jørgensen tabte til Ng Ka Long Angus fra Hongkong. Nordjyden tog ellers første sæt med 21-18, men tabte de to næste.

Fodbold. AGF og Youssef Toutouh er blevet enige om at ophæve samarbejdet et halvt år før planlagt. Den 27-årige midtbanespiller var i efteråret udlejet til norske Stabæk. »Trods sit store talent har Youssef haft for langt til spilletid. Så derfor har vi fundet det bedst for alle parter, at vi nu ophæver aftalen, så Youssef kan finde et sted, hvor han kan få kontinuerlig spilletid på førsteholdsniveau«, siger sportschef Peter Christiansen til AGF’s hjemmeside.

Fodbold. Den 38-årige målmand Stephan Andersen og FC København har forlænget samarbejdet til sommeren 2021.

Fodbold. Færøerne bliver det danske landsholds første modstander i 2020. Det sker 27. marts på MCH Arena i Herning. »Det bliver godt at få samlet holdet igen, og med testkampen mod Færøerne tager vi for alvor hul på et vigtigt forår frem mod EM til sommer. Vi ser frem til at møde et kompetent færøsk mandskab«, siger landstræner Åge Hareide, der fire dage senere sender sit hold på banen mod England på Wembley .

Tennis. De mange og voldsomme naturbrande er nu også en udfordring ved grandslam-turneringen Australian Open, hvor kvalifikationen er i fuld gang. Al træning blev onsdag formiddag lokal tid suspenderet på grund af dårlig luftkvalitet, meddeler arrangørerne. Planlagte kvalifikationskampe blev midlertidigt aflyst. Sloveneren Dalila Jakupovic lå lunt i svinget til at vinde sin kvalifikationskamp, men pludselig satte sloveneren sig på knæ, hostede voldsomt og havde problemer med vejrtrækningen. »Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret mere og faldt sammen på jorden«, siger hun ifølge Ritzau til sportingnews.com. »Jeg var virkelig bange for, at jeg ville kollapse. Det var derfor, jeg måtte lægge mig. Jeg kunne ikke gå mere«.