Endelig: Rigspolitiet indgår aftale om dopingkontroller af betjente efter syv års nølen og hård kritik

Efter syv års tilløb har Rigspolitiet indgået en aftale, der sikrer, at Anti Doping Danmarks kontrollanter får adgang til politiets træningscentre. Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder forløbet utilfredsstillende, men glæder sig over, at aftalen endelig er landet.

I årevis har politiets egne træningscentre været et frirum for betjente, der har villet skyde medicinsk genvej til store muskler og bedre fysisk form.

Men fra 15. marts i år er det slut. En ny aftale mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark sikrer, at antidopingmyndighedens kontrollanter i fremtiden kan afkræve ansatte i politiet og politielever en dopingprøve, når de benytter træningslokalerne.

»Det er godt, at der er kommet en aftale på plads, så Anti Doping Danmark kan lave dopingtest af alle, der benytter politiets træningsfaciliteter«, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til Politiken.

»Doping er uacceptabelt, og det er godt, at det bliver kontrolleret. Og det skal selvfølgelig også ske i politiets træningscentre, ligesom andre borgere i Danmark kan blive testet«.

Aftalen mellem Rigspolitiet og Anti Doping Danmark har ellers været længe undervejs. Allerede i 2013 satte rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gang i en proces, der skulle føre til, at Anti Doping Danmark fik adgang til Politiskolens og politistationernes træningsfaciliteter.

Det skete i kølvandet på en artikel i Politiken, der kædede danske betjente sammen med misbrug og handel med anabole steroider. Sagen vakte også opstandelse på Christiansborg, hvor daværende justitsminister Morten Bødskov (S) måtte redegøre for problemet over for Folketingets Retsudvalg.

Alligevel kunne Politiken i efteråret fortælle, at dopingaftalen mellem parterne var endt i en bureaukratisk syltekrukke – blandt andet på grund af forskellige juridiske knaster, lang sagsbehandling og omstændelige kommandoveje.

»Jeg synes, at det er meget ærgerligt, at det har taget så lang tid, men da jeg blev bekendt med det i oktober, gav jeg udtryk for, at nu måtte den sag løses hurtigst muligt. Og derfor er jeg glad for, at der nu er lavet en aftale, og at der nu kommer styr på det, for selvfølgelig skal det være sådan, at vi ikke skal have politifolk, der tager doping. Og vi kan ikke have det sådan, at vi har en mistanke om, at politifolk tager doping, men vi så ikke kan kontrollere det«, siger Nick Hækkerup.

Samarbejdsaftalen vækker også glæde i Anti Doping Danmark, hvor direktør Michael Ask i efteråret undrede sig over, hvorfor forhandlingerne om en aftale var blevet syltet efter flere års forhandlinger.

»Hvorfor det skal trække så langt ud, forstår jeg simpelthen ikke. Det er jo Rigspolitiet selv, der har taget initiativet«, sagde antidopingdirektøren dengang.

I dag er tonen anderledes positiv fra vicedirektør Kim Højgaard Ravn, der håber, at kontrollerne også kan have en forebyggende effekt.

»Det er et godt signal, når nu politiet er ansvarligt for at bekæmpe den kriminalitet, der ligger bag doping og andre ugerninger. Det er vigtigt at have styr på sin egen butik«, siger han.