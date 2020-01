23-årig dansk cykelrytter kørt ned af flugtbilist

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Torsdag 23. januar TV 2 Sport 3.25 Cykling: Tour Down Under, 4. etape Xee 21.00 Fodbold: Wolves-Liverpool Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00/19.55 Snooker: European Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 14.00 Skiskydning: World Cup 21.00 Cykling: 6-dagesløb 1.00 Tennis: Australian Open

Fodbold. De engelske rekordmestre fra Manchester United er i krise. Onsdag blev det til et 0-2-nederlag til Burnley fra Premier Leagues nederste halvdel. Publikum på Old Trafford begyndte i løbet af 2. halvleg at udvandre fra stadion – og de, der blev tilbage til den bitre sende, sendte de rødblusede i omklædningsrummet med højlydt utilfredshed i form af piften og buhråb.

Overblik: Stilling og resultater fra Premier League

»De scener, der udspillede sig inde på stadion, var ikke gode«, siger den tidligere United-spiller Darren Fletcher til BBC. »Tilråbene og atmosfæren var for første gang rigtig giftig«, siger Fletcher, der spillede 342 kampe for United og vandt 13 titler. Fletchers tidligere holdkammerat Rio Ferdinand, som i dag er ekspertkommentator for BT Sport, er rystet. »I det 84. minut så jeg folk rejse sig og gå. Det er uhørt på dette stadion og pinligt«, siger Ferdinand.

"I don't see a £600m squad out there! What has been bought?!"



"I'm sitting up here and I'm embarrassed!"



"People at the top need to make changes. You can't defend this!" @rioferdy5's blood is boiling as he reacts to Burnley's first win at Old Trafford since 1962... pic.twitter.com/KOr2UyiZ5N — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 22, 2020

Cykling. 23-årige Mikkel Honoré (Quick-Step) slap billigt med hudafskrabninger og ømme muskler, da han under en træningstur blev kørt ned af en flugtbilist. »Desværre var Mikkel Honoré offer for en flugtbilist under træning i dag. Efter at være blevet transporteret til akutafdelingen, gennemgik han adskillige skanninger og undersøgelser, som heldigvis viste, at alt var i orden, så han blev udskrevet nogle timer senere. Mikkel har meget ømhed i musklerne og nogle hudafskrabninger. Han skal nu hvile sig nogle dage, før han kan komme tilbage på cyklen«, skriver står der på Instagram i et opslag fra Quick-Step, der har haft Mikkel Honoré på holdet siden sidste år.

Bordtennis. Danmarks mandlige landshold fik kun en enkelt kamp ved OL-kvalifikationsturneringen i Gondomar i Portugal, hvor to sejre havde udløst en plads i holdturneringen i Tokyo næste år. Michael Maze/Anders Lind tabte den indledende double 3-1 (12-10, 13-11, 8-11, 11-9), Jonathan Groth, der er OL-kvalificeret i single, tabte 3-1 (11-4, 15-13, 6-11, 11-8) til Simon Gauzu, inden Michael Maze trods 2-1-føring i sæt tabte til Emmanuel Lebesson.

Fodbold. Efter et par år i japanske Vissel Kobe vender 2014-verdensmesteren Lukas Podolski tilbage til Tyrkiet, hvor han fra 2015 til 2017 spillede for Galatasaray. 34-årige Podolski skal spille for Antalyaspor. Tyskeren med 49 mål i 130 landskampe har en fortid i bl.a. FC Köln, Bayern München, Arsenal og Inter.

Golf. Med 8 birdies er belgieren Thomas Pieters i 5 slag under par alene i spidsen for Dubai Desert Classic, men 2 slag efter er Søren Kjeldsen bedste dansker på en delt 3.-plads. Kun 29 spillere kom gennem førstedagen under par, og Niklas Nørgaard Møller brugte 74 slag, Joachim B. Hansen og Rasmus Højgaard 75 og Jeff Winther og Benjamin Poke 76. Thomas Bjørn, der vandt turneringen i 2001, lavede bogeys på alle de første 3 huller, inden han trak sig ud af turneringen med smerter i det ene knæ.

Fodbold. Endnu en dansker vender hjem efter et udlandsophold. 2. divisionsklubben Middelfart har skrevet kontrakt for det kommende halvandet år med 30-årige Emil Lyng, hvis karriere har udspillet sig 13 klubber i 7 forskellige lande: Island, Ungarn, Skotland, Danmark, Schweiz, Belgien og Frankrig.

Tennis. Dern 21-årige svensker Mikael Ymer solgte sig dyrt i 2. runde af Australian Open mod russeren Karen Khachanov (seedet 14). Opgøret varede over fire en halv time og der skulle matchtiebreak til, før Ymer måtte bøje sig. Khachanov vandt 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 (10-8). I det hele taget er der småt med overraskelser i Melbourne. Blandt de kvartfinaleseedede i herresingle er det kun italieneren Matteo Berrettini (8), der er røget ud, mens damesinglerækken fortsat har deltagelse af de 10 højest seedede. Eline Svitolina (seedet 5) lukkede fjerde spilledag i Melbourne med 6-2, 7-6 mod Lauren Davis.

Nattens resultater ved Australian Open (eksternt link)

Tennis. Caroline Wozniackis kamp ved Australien Open i 3. runde mod tuneseren Ons Jabeur spilles natten til fredag kl. ca. 3.00 på Melbourne Arena. Slår Wozniacki Jabeur, mens Serena Williams slår kinesiske Qiang Wang, er der lagt op til en drømmekamp mellem de to i 4. runde.