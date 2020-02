Lisa Kjær Gjessing skal repræsentere Danmark ved de paralymiske lege: Jeg har været ude for en kræftsygdom og troede, at livet var slut. Det var det ikke

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var en både rørt og stolt atlet, der i torsdags lod sig fejre på et pressemøde i Experimentarium, hvor hun modtog Pressalits Keep Living-pris og derfor kan bryste sig af at være årets danske paraatlet 2019. Lisa Kjær Gjessing fra Ry leverede en stribe imponerende resultater, og som kronen på værket blev hun europamester i parataekwondo og indtog førstepladsen på verdensranglisten. For ti år siden kunne ingen have forudset, at hun skulle blive en verdensstjerne inden for parasporten.