Guldtræffer: Norge sejrer i dramatisk VM-premiere i skiskydning

Direkte sport i tv Torsdag 13. februar TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 14.15 Cykling: Tour de La Prov., 1. etape 16.40 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 19.50 Håndbold: Bjerringbro-S. – Ribe-Esbjerg (m) TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: Toronto-Dallas TV3 Max 18.55 Håndbold: Wetzlar – Rhein-N. L. (m) Eurosport 1 12.35 Alpint: World Cup 14.15 Skiskydning: VM 16.00/19.45 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 09.00 Cykling: Tour de Langkawi 11.00/13.45 Billard: Snooker, Welsh Open 20.00 Rally: Sveriges VM-afdeling Vis mere

VM-skiskydning. På førstedagen ved VM i skiskydning i Italien stillede holdene torsdag op i en stafet med både mænd og kvinder, og Norge åbnede med en flot sejr. Det blev den norske skistjerne Johannes Thingnes Bø, som afgjorde stafetten til slut. Han kom i mål i ensom majestæt i Antholz. Italien snuppede sølvet 15,6 sekunder efter Norge, mens Tjekkiet overraskende tog bronzen. »Det osede af nervøsitet på hele stadion på sidste skydning. Det var ikke nemt. Jeg startede med en fejl, men så gik det godt. Det blev lidt lotto, det der skete. Jeg fik skudt og håbede, at jeg ville ramme, og at de andre fejlede«, siger Thingnes Bø til NRK. Han vandt guldet med Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff og storebror Tarjei Bø. VM fortsætter fredag med sprint for kvinder fredag.

Badminton. De danske mænd har indtil videre domineret ved EM. Og det fortsatte i torsdagens gruppefinale mod Schweiz. For tredje gang i træk vandt Danmark alle fem kampe i det indledende gruppespil ved mesterskaberne, der afvikles i Liévin i Frankrig. De danske kvinder vandt ligeledes 5-0 i kampen mod Estland i deres sidste gruppekamp efter to lige så klare sejre tidligere på ugen. Både de danske mænd og kvinder skal dermed på helt suveræn vis spille kvartfinaler i turneringen.

Olympisk. På et pressemøde i Tokyo garanterer præsidenten for OL-arrangementskomitéen, Yoshiro Mori, at sommerens olympiske lege vil blive gennemført som planlagt, selv om udbruddet af coronavirus har ført til talrige aflysninger af sportsbegivenheder i Kina. »Vi kommer til at koordinere med myndighederne og gøre det, som er rigtigt uden at stresse«, siger Yoshiro Mori. 28 personer i Japan er registreret som smittet med coronavirus, hvor tallet på verdensplan nu har rundet 60.000.

Foto: David Klein/Ritzau Scanpix I 160 kampe for Ajax har Hakim Ziyech scoret 49 mål.

Fodbold. Chelsea har købt Hakim Ziyech af Ajax med virkning fra næste sæson. Ifølge Ajax skal Chelsea betale 40 millioner euro (ca. 300 mio. kr.) for den 26-årige marokkanske kantspiller.

Fodbold. Brøndby IF’s slunkne klubkasse er blevet tilført 129 millioner kroner efter en kapitaludvidelse. Hovedparten af pengene kommer fra hovedaktionær Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen, der har givet tilsagn om at konvertere deres tilgodehavender på 93 millioner kroner til nye aktier. Når gældsafviklingen skæres fra, efterlader det 36 millioner kroner til Brøndby IF. »Brøndby kan nedbringe sin rentebærende gæld, styrke likviditetsberedskabet til understøttelse af den fremtidige drift samt påbegynde renoveringen af Sydsiden og den del af nordtribunen, som huser udeholdets fans, med henblik på at genetablere den fulde tilskuerkapacitet til glæde for fans og sponsorer«, skriver Brøndby IF i sin børsmeddelelse.

Foto: Sailing Energy En af de italienske nacra 17-både under VM ud for Geelong i Australien.

Sejlsport. Trods en diskvalifikation i en af dagens tre sejladser bevarede Anne-Julie Schütt/Iben Nielsby den samlede tredjeplads i 49erFX-klassen ved VM i Geelong i Australien, hvor der skal sættes navn på de danske OL-deltagere i tre klasser. Da sidste års VM-bronzevindere, Ida Marie Baad/Marie Thusgaard, samtidig faldt 6 pladser tilbage og er nr. 19 sammenlagt, er Schütt/Nielsby med lutter top-10-placeringer i stævnet et pænt stykke foran i det interne OL-regnskab. Jonas Warrer/Jakob Precht havde en god dag i 49’er, hvor de med placeringerne 5, 6 og 3 avancerede 12 placeringer til en samlet 8.-plads som bedste danskere. I nacra 17 havde Lin Cenholt/Christian Peter Lübeck deres hidtil bedste dag med placeringerne 7, 8 og 8, hvilket efter en tung start på VM-stævnet gav et avancement på 4 placeringer til den samlede 12.-plads.

Fodbold. Mens FC København er uden de skadede Viktor Fischer, Jonas Wind og Nicolai Boilesen i fredagens superligakamp, må modstanderen Esbjerg undvære Pyry Soiri i forårspremieren. Den 25-årige den finske kantspiller blev skadet under træningslejren i Tyrkiet og er ude i de kommende uger, skriver Esbjerg på sin hjemmeside.

Golf. Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen brugte henholdsvis 71 og 73 slag i første runde af Women’s Australian Open. Det placerer danskerne som nr. 35 og 70 i LPGA-turneringen, der føres af englænderen Jodi Ewart Shadoff i 66 slag.