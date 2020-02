Bøde for corona-tilråb, dansk VM-føring og endnu en dansker til tysk håndbold

Automatisk oplæsning

Fodbold. Brescia er af Det Italienske Ligaforening blevet idømt en bøde på 10.000 euro (ca. 75.000 kr.), fordi klubbens tilhængere under fredagens Serie A-kamp mod Napoli gentagne gange råbte »Napoli, coronavirus« efter udeholdets spillere og tilhængere. Ligaens disciplinærkomité kalder råbene »vulgære og fornærmende«. Brescias fanklub har ifølge AFP undskyldt tilråbene. » Vi forstår, at vi har lavet en fejl, eftersom vores land står over for en mulig spredning af sygdommen, og vi undskylder over for de involverede italienske familier«, hedder det i erklæringen.

Foto: Lars Poulsen Siden skiftet fra FC Nordsjælland har Andreas Skov Olsen scoret 1 mål i 18 kampe for Bologna i Serie A.

Fodbold. Dansk Boldspil-Union har kåret Andreas Skov Olsen og Emma Snerle som Årets Talenter i 2019. Andreas Skov Olsen har scoret 6 mål for U21-landsholdet i 5 EM-kvalifikationskampe og skiftede fra FC Nordsjælland til Bologna, mens 18-årige Emma Snerle allerede har opnået 6 kampe på A-landsholdet.

Fodbold. Sammy Skytte har været på kontrakt i FC Midtjylland siden 2018, men aldrig spillet en officiel kamp for Superligaens tophold. Og i denne omgang kommer han heller ikke til det. FCM har nemlig solgt den 23-årige til norske Bodø/Glimt. Her har midtbanemanden fået en fireårig kontrakt. Sammy Skytte har det seneste halve år spillet på en lejekontrakt i Stabæk i Norge, og inden da var han udlejet til AC Horsens.

Fodbold. Forsvarsspilleren Victor Nelsson bliver klar til FC Københavns returkamp i Europa League på torsdag mod skotske Celtic. Det siger FCM-manager Ståle Solbakken ifølge Ritzau efter tirsdagens FCK-træning.

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix Det var både etapesejr og samlet føring til Adam Yates (Mitchelton-Scott) i UAE Tour.

Cykling. Den godt 10 km lange finalestigning til Jebel Hafeet på 3. etape i UAE Tour vendte fuldstændig op og ned på klassementet. Den 27-årige englænder Adam Yates (Mitchelton-Scott) angreb godt halvvejs oppe, og han holdt hjem med et forspring på 1.03 minut til det slovenske stortalent Tadej Pogacar (UAE Team Emirsates), mens en trio bestående af kasakheren Alexey Lutsenko (Astana), franskmanden David Gaudu (Groupama-FDJ) og Rafal Majka (Bora-hansgroge) fulgte yderligere 27 sekunder senere. Disse fem besætter nu også pladserne i toppen af den samlede stilling. Chris Froome (Team Ineos) var blandt dem, der slap allerede ved foden af stigningen, og han satte 10.49 minutter til. Niklas Eg (Trek-Segafredo) kom som bedste dansker i mål som nr. 14 og er nr. 15 sammenlagt 2.23 minutter bagude.

Håndbold. Odense-profilen Stine Jørgensen skifter til sommer til tyske Bietigheim. Her har landsholdsanføreren fået en toårig kontrakt. Odense får til gengæld tilgang af norske bagspiller Malene Aambakk på en toårig kontrakt.

Sejlsport. Den forsvarende danske verdensmester Anne-Marie Rindom ligger øverst på pointtavlen ved VM i laser radial efter en andenplads i tirsdagens enlige sejlads på vandet ud for Melbourne. Anne-Marie Rindom og de andre sejlere indledte VM søndag. Her tog danskeren en sejr, som blev fulgt op med en tredjeplads mandag. Den hollandske OL-guldvinder Marit Bouwmeester er nummer to sammenlagt og Anna Munch ligger nummer 30 efter de tre første sejladser. Ved VM i RS:X ligeledes i Australien er Lærke Buhl-Hansen sammenlagt nummer 16 efter førstedagens placeringer som nummer 10, 18 og 17.

Triatlon. Anders Hofman afsluttede tirsdag formiddag en ironman på 3,8 km svømning, 180 km cykling og et maratonløb - i Antarktis. Det oplyser de folk, der er rejst med ham til Antarktis, på Twitter. Det tog Anders Hofman 72.54,09 timer at fuldføre den vanvittige bedrift. Den 29-årige er ifølge Ritzau den første til at gennemføre en ironman i Antarktis.

We did it!! Unofficial time from the start (including the stand by in the blizzard): 72 hours - 54 minutes - 09 seconds#LIMITATIONSAREPERCEPTIONS #7FORTHESEVENTH #PROJECTICEMANLIVE — Project Iceman (@anders_hofman) February 25, 2020

Coronavirus. Frygten for spredning af den dødelige virus fortsætter med at skabe kaos i idrætsverdenen. Her er et udpluk af det seneste døgns aflysninger.