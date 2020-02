Tre danske tennissejre, Sharapova stopper karrieren og pause til Lewandowski

Automatisk oplæsning

Tennis. Efter fem nederlag i træk fik Holger Rune årets første sejr, da den 16-årige dansker i en ITF-turnering i Antalua vandt 6-4, 6-4 over tyrkeren Marsel Ilhan, der er nummer 543 på verdensranglisten, hvor Holger Rune er nummer 855. I anden runde venter kroaten Duje Ajdukov (nr. 590), der i første runde slog den topseedede tyrker, Cem Ilkel (nr. 198). Også 17-årige Clara Tauson vandt, da hun som 7.-seedet i en ITF-turnering i Sunderland besejrede Ioana Loredana Rosca fra Rumænien 6-3, 6-4. En tredje dansk sejr sikrede Mikael Torpegaard, da han på hjemmebane i Columbus vandt 6-7, 6-4, 6-4 over Kevin King, USA.

Cykling. Danmarks hold i 4.000 meter holdforfølgelsesløb er i VM-finalen efter for anden gang i dag at have sat verdensrekord. Med 500 meter tilbage førte Danmark med et sekund foran Italien, men forspringet skrumpede til 0,310 sekund, da begge hold var under den verdensrekord, som Danmark satte i formiddagens indledende runde med 3.46,579 min. Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen vandt med 3.46,203 min. over Italiens 3.46,513 min. Inden VM i Berlin tilhørte verdensrekorden Australien med 3.48,012 min. fra VM i 2019. VM-finalen køres torsdag aften, hvor Danmarks modstander er New Zealand, der med 3.47,501 min. besejrede Frankrig. Kampen om bronze står mellem Italien og Australien.

Fodbold. Bayern München må i de kommende fire uger undvære Champions League-topscorer Robert Lewandowski, der tirsdag scorede sit 11. mål i turneringen i 3-0-sejren over Chelsea. Den polske målmaskine, der har scoret 39 gange i 33 kampe i denne sæson, har pådraget sig en knæskade. Bayern Münchens næste kamp er i Bundesligaen ude mod Hoffenheim med Robert Skov og Jacob Bruun Larsen på lørdag.

Håndbold. Skanderborg førte i 2. halvleg med 10 mål, men vandt ’kun’ 29-26 over TTH Holstebro i mændenes liga med et par usædvanlige topscorere: Morten Balling scorede 7 gange for Skanderborg og hans bror, Peter, scorede 6 af TTH’s mål.

Håndbold. Med fire runder tilbage af kvindernes grundspil er Team Esbjerg 4 point foran formstærke Odense på andenpladsen efter aftenens udesejr på 30-23 over Randers HK. Marit Røsberg Jacobsen blev Esbjergs topscorer med 7 mål på 8 fosøg, mens Estavana Polman scorede 5 mål.

Foto: Miguel Vidal/Ritzau Scanpix Hurtigløberen Ryan Kent scorede sit første europæiske mål, da Rangers vandt 1-0 i Braga.

Hurtigløberen Ryan Kent scorede sit første europæiske mål, da Rangers vandt 1-0 i Braga. Foto: Miguel Vidal/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det så skidt ud for Rangers, da Braga efter 59 minutter af den første kamp i Glasgow førte 2-0, men den skotske klub er som den første klar til Europa Leagues ottendedelsfinaler med en samlet sejr på 4-2. Rangers vandt 3-2 i Glasgow og 1-0 i dagens returkamp, hvor Braga havde mest spil og Rangers de største chancer. Rumæneren Ianis Hagi, der scorede to gange i den første kamp, brændte et straffespark til allersidst i 1. halvleg, men i 61. minut blev Ryan Kent matchvinder på et kontraangreb.

Cykling. Danmark sætter verdensrekord i 4.000 meter holdforfølgelseshold ved VM i banecykling i Berlin med tiden 3 minutter 46,579 sekunder. Kvartetten Lasse Norman Hansen, Rasmus Lund Pedersen, Julius Johansen og Frederik Rodenberg Madsen kappede i kvalifikationen dermed 1,433 sekunder af Australiens nu tidligere verdensrekord. Gennemsnitshastigheden for den danske verdensrekord var dermed på lidt over 63 km/timen. Danmark skal senere onsdag op imod Italien, der satte fjerdebedste tid i kvalifikationen. New Zealand og Frankrig skal kæmpe om den anden plads i VM-finalen.

Tennis. Endnu en af de store dominerende skikkelser hos kvinderne de sidste 15 år indstiller karrieren. Mens Caroline Wozniacki sagde farvel efter Australian Open i januar, er det nu russiske Maria Sharapovas tur til at lægge ketsjeren på hylden. Karrierestoppet er meddelt på modemagasinet Vogues hjemmeside. Den nu 32-årige Sharapova steg til tops allerede som 17-årig, da hun i 2004 sensationelt vandt Wimbledon-turneringen ved at pulverisere Serena Williams 6-1, 6-4. Siden blev det til endnu fire grandslamfinalesejre, senest ved French Open i 2014.

I de senere år har russeren været ude i kulden grundet en 15 måneder lang dopingkarantæne, og da hun vendte tilbage i 2017 var hun blandt andet på grund af flere skader en relativ harmløs skikkelse af sit tidligere tennis-jeg. Maria Sharapova lå fire gange og 21 uger i alt som nummer 1 på verdensranglisten. Med en totalindtjening på 38.777.962 dollar er hun alle tiders tredjemest vindende spiller efter Serena Williams og Venus Williams – og foran Simona Halep og Caroline Wozniacki.

Coronavirus. Endnu et par store begivenheder er strøget fra kalenderen grundet frygt for spredning af den nu verdensomspændende virus. VM i hurtigløb på skøjter på kortbane, shorttrack, stod til afvikling i Seoul i Sydkorea 13.-15. marts er således aflyst, og det samme er badmintonturneringerne German Open, der skulle have været afviklet 3.-8. marts i Mülheim, mens Polish Open i Krakow, planlagt til 26.-29. marts, er i første omgang udsat.

Håndbold. Kristian Kristensen overtager med det samme trænerposten i Ribe-Esbjerg fra Lars Walther, som dermed får ekstra tid til at forberede sit skifte til Azoty Pulawy i Polen efter denne sæson. Ribe-Esbjerg ligger pt. nummer 5 i den bedste danske række for mænd.

Foto: Jens Dresling Åge Hareide er ubesejret med det danske landshold i 34 kampe i træk.

Åge Hareide er ubesejret med det danske landshold i 34 kampe i træk. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Landstræner Åge Hareide måtte i 2019 først se sig vraget som A-landsholdschef fra sommeren 2020, da Dansk Boldspil-Union (DBU) varslede en ny retning og hyrede Kasper Hjulmand til prestigejobbet fra juli i år, og den 66-årige nordmand kvalificerede derefter det danske landshold til EM-slutrunden efter en kvalifikations- og playoffturnering uden nederlag. Nu er Hareide så kåret som årets træner 2019, oplyser DBU på Twitter. Det er blandt andet trænerne i Superligaen og 1. division, der har været med til at kåre Hareide. »Det betyder noget ekstra, når det er kollegaer, der har set på dig og de resultater, du har skabt«, siger Åge Hareide.