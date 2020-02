Der skal grus i maskinen: Årets Fund må slås for at skaffe succes blandt de voksne

Automatisk oplæsning

FAKTA Holger Rune i 2020 Naples, Florida (ITF 25): 1. runde

Palm Coast, Florida (ITF 25): 1. runde

Punta del Este, Uruguay (Challenger 80): 1. runde

ASB Classic, Auckland (ATP 250): 2. kvalrunde

Noumea, New Caledonia (Challenger 90): 1. runde Vis mere

Springet fra junior- til seniortennis er vanskeligt for mange unge talenter på internationalt niveau, og bedømt ud fra de første resultater noteret af Holger Rune er den unge dansker ingen undtagelse.

Efter fem turneringer i denne sæson mangler der stadig en sejr, og selv om Årets Fund 2019 netop har spillet tre grusbaneturneringer på stribe, er han gået i intensiv træning på det tunge underlag. Det skal nu i en uges tid foregå på Serena Williams-træneren Patrick Mouratoglous akademi i Frankrig, hvor Holger Rune flere gange om året får finpudset sin tennis.

»Det kræver noget tilvænning for Holger at skifte fra niveau til niveau. Han kan føle, det hele er lidt ’uretfærdigt’ i starten, fordi han skal kæmpe rigtig meget for sine point, selv om han er så god. Så det gælder om at få så mange kampe som muligt her i starten af året, så det nye niveau bliver en slags hverdag«, fortæller Holger Runes mor, Aneke Rune, der som regel rejser med på turene til udlandet.

»Holger fik egentlig en inspirerende start på sæsonen med deltagelsen i Auckland, og han har et klart billede af, hvad han vil. Men nu skal det omsættes i sejre på banen«.

Efter opholdet på det franske tennisakademi går turen for Holger Rune til Tyrkiet, hvor han skal spille en ITF-turnering (25.000 dollar) på grus i Antalya, inden han tager hjem og spiller Davis Cup 6.-7. marts for Danmark i Holbæk, hvor modstanderen er Puerto Rico.

Herefter skal Rune formentlig deltage i to ITF-turneringer (15.000 dollar) på grus i Kroatien, der skal være forberedelse til ATP Challenger-turneringen Marbella Open med start 30. marts, hvor danskeren er med på et wildcard.

Efter denne periode vil Rune-lejren gøre en slags status og se, om der fortsat skal satses på de mindre ITF-turneringer, eller om der er basis for at jagte nye Challenger-oplevelser.