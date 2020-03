Runden rundt: Det nye Brøndby-hold har fortjent karakteren godkendt

FOR ABONNENTER

Det nye hold i Brøndby, der har taget afsked med topscorer Wilczek, Kaiser og Mukhtar samt Johan Larsson, som nu spiller hjemme i Elfsborg, er startet i det nye år til karakteren godkendt. En stærk holdindsats i 2-0-sejren over OB i Odense i den første kamp efter sommerpausen. En flot præstation i det forrygende opgør i Aalborg, hvor AaB vandt 3-2 på et straffespark, som ikke skulle være fløjtet. Godt, at VAR kommer i næste sæson. Og så et forventet resultat mod Lyngby. 1-0. Det var ikke en overlegen sejr i et opgør, hvor hjemmeholdet efter Simon Hedlunds flotte scoring skulle balancere mellem at jagte mål nummer to og lukke kampen og at beskytte den lille føring. Brøndby-spillerne slap med skrækken, da gæsterne skabte chancer til sidst.